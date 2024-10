Jose Mourinho, 61 de ani, antrenorul echipei Fenerbahce, a declarat că nu regretă că a ales să antreneze în Turcia

Cu Jose Mourinho antrenor, Fenerbahce a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Champions League, după ce a fost eliminată de Lille

Jose Mourinho va câștiga 21 de milioane de euro în cei doi ani de contract cu Fenerbahce SK. Gruparea turcă este finanțată de Ali Koc, unul dintre cei mai bogați oameni din Turcia.

Jose Mourinho: „Am ambiții ca la 20 de ani”

„Fiecare club are obiective. Când vii într-un club, îmbrățișezi visele acelui club. Pentru mine nu există nicio diferență între a câștiga liga spaniolă cu Real Madrid și a câștiga liga Turciei cu Fenerbahçe.

Nu regret decizia mea de a veni în Turcia și la Fenerbahçe . Sunt complet concentrat pe ceea ce vreau să fac.

Încă mai am ambițiile pe care le aveam acum 20 de ani. Și Fenerbahçe este un club cu ambiții.

Situațiile în care ne aflăm aici pentru a ne atinge obiectivele sunt foarte dificile, turcii înțeleg foarte bine ce vreau să spun.

Nu regret decizia mea de a veni în Turcia și la Fenerbahçe. Încă simt focul în mine! Nimic nu s-a schimbat, în afară de aspectul meu”, a declarat Jose Mourinho, conform haberglobal.com.tk.

Fener, obligată să câștige cu Twente. Mourinho: „Nu îmi place să pierd”

Fenerbahce va juca în etapa a doua a fazei principale din Europa League cu Twente.

Fener joacă în Europa League cu AZ Alkmaar și Twente, echipe clasate pe locurile 3 și 4 în Olanda.

„Am câștigat adesea împotriva echipelor olandeze în trecut pentru că am antrenat echipe bune. Asta nu are nicio legătură cu mine, are totul de-a face cu potențialul echipelor.

Meciurile pe care le-am jucat împotriva echipelor olandeze au fost dificile. Îmi place să câștig, nu îmi place să pierd.

Aceste meciuri sunt foarte dificile, mai ales când echipele olandeze joacă acasă.

Vom juca în deplasare atât cu Twente, cât și cu AZ Alkmaar. Nu sunt mulțumit de această situație. Doar aeroportul este la o oră distanță și chiar și asta este o provocare.

Echipele olandeze au o anumită doză de pragmatism. Pot spune că Twente este o echipă foarte bună", a mai declarat Mourinho.

Mourinho a „fugit” după Clasicul Turciei: „Plângăciosule”

De când a preluat-o pe Fener, Jose Mourinho a înregistrat două înfrângeri importante. Prima, cu Lille, a însemnat ratarea playoff-ului UEFA Champions League, iar a doua a fost eșecul cu rivala din oraș, Galatasaray.

Jose Mourinho a plecat val-vârtej de la stadion după ce a pierdut prima lui bătălie în Turcia cu rivala Galatasaray.

Portughezul nu a participat nici la conferința de presă și a motivat gestul prin faptul că rivalul Okan Buruk a stat prea mult de vorbă cu jurnaliștii la conferința de presă.

Mourinho a fost ținta ironiilor după meci. Antrenorul cu 26 de trofee a fost numit „plângăcios” pe contul oficial al Galatei.