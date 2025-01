Mourinho acuză  Antrenorul portughez susține că există meciuri aranjate în Turcia: „Istoria unor meciuri este scrisă dinainte să înceapă”

La conferința de presă de după Konyaspor - Fenerbahce, 2-3, Jose Mourinho (61 de ani) a lăsat să se înțeleagă că în Turcia ar exista meciuri trucate în favoarea campioanei actuale, Galatasaray.

Jose Mourinho a ajuns la Fenerbahce în vara anului trecut, după ce s-a despărțit de AS Roma în ianuarie 2024.

Jose Mourinho: „Istoria unor meciuri este scrisă în avans”

După victoria cu Konyaspor, 3-2, antrenorul portughez a susținut o conferință de presă în care a lansat acuze grave la adresa unor echipe din campionatul Turcia care ar face blaturi în favoarea lui Galatasaray:

„Astăzi am avut un meci bun. Vreau să-i felicit pe cei de la Konyaspor, o echipă bună, care vrea să-și implementeze o filozofie și căreia nu îi este frică să iasă la joc.

Sunt oameni fericiți și oameni triști de rezultatul din această seară. Cred că oricine a venit la stadion a plecat fericit acasă.

A fost un meci bun și este păcat că nu mereu sunt meciuri de acest fel în campionatul din Turcia, deoarece istoria unor partide este scrisă în avans.

Echipa mea nu este perfectă, dar cu toate astea, am jucat normal, dar dacă am fi jucat toate meciurile cum am jucat astăzi, am fi fost într-o altă poziție în clasament. Și nu numai noi, ci și echipele care sunt sub noi. Echipa mea are în continuare multe de îmbunătățit.

Cum am mai zis, istoria unor meciuri este scrisă în avans și asta poate determina soarta campionatului. Vom continua să luptăm cum am făcut-o și azi”, a transmis antrenorul portughez, potrivit record.pt.

29 de meciuri a stat Jose Mourinho pe banca lui Fenerbahce, timp în care a adunat o medie de 2.07 de puncte per meci

În campionat, Fenerbahce se află pe poziția secundă, cu 42 de puncte, din 18 etape. Aceștia se află la 8 lungimi de liderul Galatasaray.