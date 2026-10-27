Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) nu au reușit să-și ascundă dezamăgirea după ce a fost anunțat câștigătorul Balonului de Aur 2026.

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Harry Kane a ridicat, luni seară, prestigiosul trofeu la Londra, într-o cursă strânsă cu starurile de la Real Madrid și Barcelona, la o zi distanță după ce aceștia s-au confruntat în El Clasico, câștigat cu 2-1 de „galactici”.

Kylian Mbappe și Lamine Yamal, dezamăgiți după decernarea Balonului de Aur

Ronaldo Nazario a fost a cel care a anunțat câștigătorul și i-a înmânat acestuia trofeul individual.

În momentul în care legenda Braziliei a rostit numele lui Harry Kane, dezamăgirea s-a văzut clar pe fețele celor doi contracandidați, mai ales în cazul lui Lamine Yamal.

Lupta a fost una strânsă, în care fiecare dintre cei trei era văzut drept un potențial câștigător, având în vedere diversele performanțe atinse în sezonul anterior.

În plus, Mbappe pare să fi fost destul de convins că va fi câștigătorul Balonului, întrucât a fost surprins de camere, cu câteva momente înainte de anunț, în timp ce îi făcea semn unui apropiat să fotografieze sau să filmeze momentul.

Francezul a fost singurul care nu s-a ridicat de pe scaun pentru a-l felicita pe Kane.

لقطة محد لاحظها قبل لحظات من الكشف عن اسم الفائز كيليان طلب من أحد زملائه أو أحد أفراد عائلته يبدأ يصور لحظة التتويج ، يمكن كان مفكر راح يفوز هههههههههههههههههههههههههههه ياخي الصفري هذا دائماً يضحكنا #البالون_دور #الكرة_الذهبية #كيليان_مبابي https://t.co/GKzG5HksLu — Just Ahmed. (@a55_e5) October 27, 2026

Rezultatul final a fost unul strâns, diferența dintre Kane și Mbappe fiind mai mică decât cea din urmă cu doi ani, când Rodri l-a învins pe Vinicius.

„Între primii doi clasați, Harry Kane și Kylian Mbappe, diferența a fost minimă în acest an. Diferența de puncte dintre Kane și Mbappe este mai mică decât cea care a existat între Rodri și Vinicius în 2024.

Aceea a fost de 41 de puncte, iar asta nu era foarte mult nici măcar atunci”, a dezvăluit Vincent Garcia, redactor-șef al revistei France Football și director al organizației care se ocupă de decernarea Balonului de Aur, potrivit marca.com.

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