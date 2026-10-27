„Săgeți” la Real Madrid TV Mesajul transmis după ce Mbappe a pierdut Balonul de Aur în fața lui Kane. Nici Barcelona nu a scăpat

Jurnaliștii de la Real Madrid TV au analizat în direct gala Balonului de Aur, iar comentariile lor despre clasamentul final au stârnit controverse.

La sfârșitul emisiunii, aceștia au încheiat cu o ironie la adresa rivalei Barcelona.

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Harry Kane a ridicat, luni seară, prestigiosul trofeu la Londra, într-o cursă strânsă cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal, la o zi distanță după ce aceștia s-au confruntat în El Clasico, câștigat cu 2-1 de Real Madrid.

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Real Madrid TV, comentarii după gala Balonului de Aur și ironie pentru Barcelona

Cei prezenți în studio au început cu critici la adresa celor care au venit luni cu informații privind câștigătorul și diverse liste „divulgate”, cu clasamentul final.

„Au fost divulgate liste întregi cu nume care, în final, nu au apărut pe afiș, au fost dezvăluiți câștigători care nu au câștigat, adică există oameni care se joacă de-a înșelăciunea.

Uite, e curios că gala are loc pentru prima dată la Londra”, au afirmat jurnaliștii de la Real Madrid TV, potrivit marca.com.

Apoi au susținut că jucători care au bifat mai puține apariții în sezonul trecut, precum rivalul Rodri de la Barcelona, s-au clasat mai sus decât Fabian Ruiz, care a câștigat toate trofeele importante puse în joc.

„Sunt jucători care sunt acolo, adică Rodri a jucat jumătate de sezon, în timp ce Fabian Ruiz e jucătorul care a câștigat cele mai multe titluri în acest sezon”.

Clasamentul final de la Balonul de Aur 2026:

Harry Kane Kylian Mbappe Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz

La final, după ce Ronaldo Nazario a anunțat câștigătorul, jurnaliștii televiziuni de casă a Realului au transmis:

„Ei bine, previziunile chiar au nimerit. Mai ales cele care se făceau la Londra. Așadar, felicitări jucătorului de la Bayern. Felicitări jucătorului din naționala Angliei.

Și așteptăm următoarea ocazie pentru Kylian Mbappe. Nu, am spus-o deja, felicitări lui Harry Kane. Cred că Kylian Mbappe avea multe atuuri. Dar nu este deloc nemeritat. Este un jucător extraordinar, Harry Kane are o carieră impresionantă, fără îndoială.

Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături în acest moment. Vă mulțumim și vouă pentru această lungă emisiune de după Clasico. Real Madrid a câștigat la Barcelona, iar Harry Kane este câștigătorul Balonului de Aur. Ne vedem mâine, pa”, au încheiat cei din studio.

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