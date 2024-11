Amendă maximă pentru LaMelo Ball Starul din NBA a făcut o declarație homofobă. Ce a spus după ce a fost sancționat

Starul celor de la Charlotte Hornets, LaMelo Ball (23 de ani), a oferit primele declarații după ce NBA a decis să-l amendeze cu 100.000 de dolari în urma unei declarații considerată homofobă.

NBA a considerat afirmația sa ca fiind una „ofensatoare și disprețuitoare”.

Sâmbătă, după victoria 115-114 împotriva celor de la Milwaukee Bucks, reporterii l-au întrebat pe Ball care a fost strategia defensivă pentru a-l opri pe starul celor de la Bucks, Giannis Antetokounmpo la ultima fază a meciului.

LaMelo Ball a folosit o expresie considerată homofobă, iar NBA nu a ezitat să-l sancționeze cu amenda maximă posibilă.

LaMelo Ball a cerut scuze

Duminică seară, însă, după ce Charlotte a pierdut confruntarea cu Cleveland Cavaliers, scor 114-128, Ball a oferit primele declarații după aplicarea amenzii.

„Înainte de toate, vreau doar să vorbesc despre comentariul de ieri. Chiar nu am vrut să spun nimic rău, nu vreau să jignesc pe nimeni. Îi respect pe toți și nu discriminez”, a declarat Ball, conform „ESPN”.

31 de puncte a reușit jucătorul de 23 de ani la eșecul cu Cleveland. El a oferit și 12 pase decisive

Antrenorul său, Charles Lee, a recunoscut că a stat de vorbă cu jucătorul după cele întâmplate.

„Ca organizație, evident că nu tolerăm astfel de lucruri. Standardele noastre și ceea ce cerem de la jucători în mediul pe care îl creăm sunt foarte importante pentru noi.

Am vorbit cu Lamelo. Din ce am văzut de când sunt alături de el, este o persoană care respectă pe toată lumea. Este o plăcere să-l avem în echipă, iar acest comportament nu îl caracterizează. Am discutat despre seriozitatea situației și despre cum ar trebui să se comporte pe viitor”, a declarat Lee.

LaMelo Ball, medie excelentă

LaMelo Ball are o medie de 29,6 puncte, 6,3 pase decisive și 5,3 recuperări în acest sezon, al cincilea al său în NBA.

A fost desemnat debutantul sezonului 2020/2021, iar în 2021/2022 a fost selectat în „All-Star Game”.