„Mulți jucători nu înțeleg” VIDEO. Reghecampf a dezvăluit ce le-a cerut elevilor săi, înainte de debutul la FCSB +37 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Mulți jucători nu înțeleg” VIDEO. Reghecampf a dezvăluit ce le-a cerut elevilor săi, înainte de debutul la FCSB

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 13:53
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB, a prefațat duelul cu Oțelul din etapa #11 a Superligii, partidă în care va debuta pe banca roș-albaștrilor.
  • Tehnicianul a vorbit și despre cum a decurs pregătirea jucătorilor în ultimele săptămâni.
  • FCSB - Oțelul se joacă sâmbătă, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Reghecampf a profitat de pauza internațională pentru a lucra intens cu jucătorii de la FCSB, în încercarea de a redresa echipa.

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Laurențiu Reghecampf: „Am încercat să aducem echipa la un nivel cât mai bun”

Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să aducem echipa la un nivel cât mai bun. Făcând comparație cu rezultatele pe care echipa le-a avut în ultimele etape, să încercăm să remediem ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere, fitness, lucruri pe care le-am lucrat foarte bine.

Am încercat să analizăm adversarul, având în vedere că și Oțelul are un antrenor nou. Vom încerca să ne impunem, pentru că jucăm acasă.

Vrem să arătăm altfel, să devenim o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce cer eu jucătorilor. Sper că și ei au înțeles foarte bine ceea ce am lucrat și ceea ce le cer.

Sunt sigur că va fi o altă reacție, un alt joc și vom reuși să ne impunem”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul.

Întrebat care era situația la FCSB în momentul când a preluat echipa, Reghecampf a răspuns:

„Întotdeauna când un antrenor nou vine, încearcă să-și impună filozofia lui. Nu fac nicio comparație. Și cei care au fost înaintea mea au făcut același lucru.

Nu vreau să am discuții pe tema asta. Vom încerca de la meci la meci să fim mai buni ca să câștigăm, ăsta e cel mai important lucru.

Avem calitatea individuală foarte mare, avem jucători care trebuie să facă lucrul acesta în fiecare meci, trebuie să înțeleagă că atunci când au semnat cu echipa asta înseamnă că e foarte multă responsabilitate.

În momentul când ți-ai pus semnătura pe contractul cu FCSB, ai în spate foarte multe momente importante de care să ții cont.

Cel mai important și cel mai simplu lucru pe care eu am încercat să le spun jucătorilor este că trebuie să fie numărul 1. Deci vom lucra în direcția asta.

Vom încerca să ajungem cât mai repede în partea de sus a clasamentului, dar cel mai important este meciul de mâine seară (n.r. - sâmbătă) și acolo va trebui să demonstrăm acest lucru”, a mai spus antrenorul FCSB.

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (20).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (20).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
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Laurențiu Reghecampf: „Eu le cer jucătorilor să sufere la antrenamente și să se distreze la meci”

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre antrenamentele intense pe care le face la FCSB.

„Pentru mine nu sunt dure, sunt antrenamente normale care fac parte dintr-un ciclu săptămânal pe care jucătorii trebuie să-l parcurgă.

Sunt lucruri intense. Eu le cer jucătorilor să sufere la antrenamente și să se distreze la meci. Sunt lucruri pe care mulți jucători nu le înțeleg, mulți suferă la meciuri și nu suferă la antrenamente.

Eu vreau să fac lucrul ăsta invers pentru că este mult mai ușor și te simți mult mai puternic”.

Sunt foarte mulți jucători veniți noi la echipă, sunt jucători care trebuie să înțeleagă ce înseamnă FCSB. Încerc în fiecare să-i fac pe jucători să înțeleagă că sunt la o echipă puternică, să muncească în direcția asta. Nu este simplu pentru că mereu când vor ieși pe teren vor întâlni jucători care vor să evolueze la echipa asta. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Reghecampf: „Trebuie făcută o strategie de lungă durată”

Laurențiu Reghecampf a fost întrebat și despre sistemul cu 3 fundași centrali care a fost folosit la FCSB înainte de sosirea sa.

Nu cred că se pupă cu ideea pe care conducerea acestei echipe o are despre ce fotbal trebuie jucat la FCSB. Atât patronul echipei cât și ceilalți colegi ai mei nu îmbrățișează ideea să jucăm cu trei fundași centrale. Nici eu sincer nu am această idee în momentul de față.

În general la echipele mari este foarte greu să impui o apărare cu trei fundași. Nu neapărat o echipă care joacă cu trei fundași este o echipă defensivă, este o echipă din punctul meu de vedere mai ofensivă decât o echipă cu doi fundași centrali. Dar este o idee care trebuie lucrată, este un sistem pe care nu poți să-l joci peste noapte.

Trebuie făcută o strategie de lungă durată și în momentul când se va lua această decizie sau clubul își dorește acest lucru va trebui în perioadele de transferuri să se aducă jucători pentru acest sistem”.

În momentul de față nu-mi surâde de nimic. Nu mă interesează acest lucru pentru că nu este posibil. Planurile patronilor v-am spus foarte clar că eu nu le discut. Ceea ce va hotărî dânsul (n.r. - Gigi Becali), aia va face. Laurențiu Reghecampf, despre potențialul schimb Boutoutaou - Nsimba

Reghecampf consideră totuși că are nevoie de timp pentru a redresa echipa.

„Echipa este bine pregătită, acum nu știu dacă această idee pe care noi am încercat să o impunem în aceste 2-3 săptămâni de lucru va avea un impact foarte mare la meciul de mâine (n.r. - de sâmbătă).

Sper că da, dar în continuare dacă mâine nu vom reuși să facem tot ceea ce ne-am propus vom munci în continuare și vom încerca să implementăm acest lucru clar. Echipa va trebui să aibă această identitate, să fie echipa care conduce jocul, echipa care este puternică și echipa care are poziția cea mai bună.

Sunt lucruri pe care noi le lucrăm zi de zi, sunt lucruri pe care le facem la antrenamente și sper că acest lucru să se vadă la meci.

Mă interesează să câștigăm meciul de mâine, mă interesează până în perioada de iarnă când vom avea posibilitatea să facem transferuri, să știm exact nivelul jucătorilor pe care îi avem în momentul de față”, a încheiat antrenorul.

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