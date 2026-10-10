LPF a decis! Ce se întâmplă cu Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Oțelul +37 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

LPF a decis! Ce se întâmplă cu Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Oțelul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 19:32
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 19:32
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a fost înregistrat în cele din urmă la LPF.
  • FCSB - Oțelul se joacă astăzi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Situația tehnicianului era pusă sub semnul întrebării până acum din cauza datoriei pe care o avea către Universitatea Craiova, ultima echipă pe care a antrenat-o în România.

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Laurențiu Reghecampf a fost înregistrat la LPF

Laurențiu Reghecampf, care se află la al treilea mandat la FCSB, a fost înregistrat la LPF. Tehnicianul apare acum ca antrenor principal al echipei pe site-ul oficial al forului.

FOTO LPF FOTO LPF
FOTO LPF

Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care comisia din cadrul FRF care trebuie să stabilească dacă tehnicianul a achitat datoria către Universitatea Craiova încă nu s-a întrunit.

Reghecampf a primit drept provizoriu de a sta pe bancă doar la meciul cu Oțelul, anunță gsp.ro.

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
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Mihai Stoica a anunțat, vineri, că Laurențiu Reghecampf va putea sta pe bancă la meciul de debut la FCSB.

„Stă pe bancă. Trebuia să ia comisia o decizie și încă nu se întrunise. La el, treaba e foarte clară. Suma e achitată, totul OK”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

După despărțirea tehnicianului de U Craiova, în toamna anului 2023, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, dar problema a fost rezolvată de FCSB, iar datoria a fost achitată.

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