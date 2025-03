Formula 1. Lewis Hamilton (40 de ani) va pleca din pole-position în cursa sprint a Marelui Premiu din China.

Britanicul va fi urmat de campionul Max Verstappen, care pleacă de pe poziția secundă, în cursa ce are startul la 05:00, ora României.

Cursa sprint de sâmbătă va fi urmată de o nouă sesiune de calificări, de la ora 09:00, care va determina grila de start pentru cursa de duminică.

Lewis Hamilton, primul pole position pentru Ferrari

Pilotul britanic a obținut primul rezultat important pentru noua sa echipă, după ce s-a clasat pe prima poziție în calificările pentru cursa sprint a celui de-al doilea Grand Prix din acest sezon.

Hamilton a obținut un timp de 1:30:849, cu doar 18 miimi mai bun decât cel al lui Max Verstappen. Astfel, acesta ajuns la pole-position-ul cu numărul 104 din cariera sa.

Reacția lui Hamilton după primul pole pentru Ferrari

„Nu știam când vom ajunge în această poziție și, după weekendul trecut, am avut un început de săptămână dificil. Am venit aici cu agresivitate și dorință. Am vrut să duc mașina cât mai sus.

Am început cu o senzație bună în mașină și nu-mi vine să cred că suntem primii. Sunt puțin uimit.

Chiar dacă nu este polul principal, îmi dă o adevărată inspirație să intru mâine și să încerc să aduc mai multă performanță și să văd dacă putem concura din nou.

Cu siguranță e loc pentru și mai multă performanță, dar vom vedea”, a declarat Lewis Hamilton, potrivit bbc.com.

Cursa principală din China are loc duminică, de la 09:00, ora României.