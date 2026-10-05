Liga Națiunilor Franța, victorie clară cu Belgia, Italia se impune în fața Turciei, iar Ucraina cedează cu Ungaria. Toate rezultatele
Liga Națiunilor
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Franța, victorie clară cu Belgia, Italia se impune în fața Turciei, iar Ucraina cedează cu Ungaria. Toate rezultatele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 23:49
  • Franța s-a impus cu 4-1 în fața Belgiei, după ce a fost condusă la pauză, iar Italia a câștigat cu 3-1 duelul cu Turcia, în două dintre cele mai importante meciuri ale serii din Liga Națiunilor.
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Cipru s-a impus în fața Letoniei, scor 2-1, în primul meci al zilei din Grupa 2 a Ligii C. În celelalte partide importante ale serii, Ungaria a învins Ucraina, în timp ce Bosnia și Herțegovina s-a impus cu Polonia.

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Liga A, grupa 1

Franța - Belgia 4-1

  • Au marcat: Doue (min. 77), Cherki (min. 81), Olise (min. 88, min. 90+1) / Lukebakio (min. 35)
  • Stadion: Stade de France
  • Arbitru: Nicholas Walsh. Asistenți: Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR: Andrew Dallas. Arbitru AVAR: Steven McLean

Italia - Turcia 3-1

  • Au marcat: Scamacca (min. 26), Calafiori (min. 64), F. Esposito (min. 87) / Simsir (min. 61)
  • Stadion: Stadio Renato Dall'Ara
  • Arbitru: Szymon Marciniak. Asistenți: Tomasz Listkiewicz și Adam Kupsik. Arbitru VAR: Piotr Lasyk. Arbitru AVAR: Lukas Fahndrich

Clasamentul în Liga A, grupa 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Franța410
2Italia47
3Belgia46
4Turcia40

Liga B, grupa 2

Irlanda de Nord - Georgia 0-0

  • Stadion: Clearer Twist National Stadium at Windsor Park
  • Arbitru: Sebastian Gishamer. Asistenți: Roland Riedel și Santino Schreiner. Arbitru VAR: Manuel Schuttengruber. Arbitru AVAR: Harald Lechner

Ucraina - Ungaria 1-2

  • Au marcat: Yaremchuk (min. 83) / Toth (min. 52), Csinger (min. 85)
  • Stadion: Stadion Antona Malatinskeho
  • Arbitru: Igor Pajac. Asistenți: Bojan Zobenica și Ivan Mihalj. Arbitru VAR: Mario Zebec. Arbitru AVAR: Tihomir Pejin

Clasamentul în Liga B, grupa 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Irlanda de Nord48
2Ungaria47
3Ucraina44
4Georgia42

Liga B, grupa 4

România - Suedia 0-1

  • A marcat: Gyokeres (min. 13)
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev și Parvin Talibov. Arbitru VAR: Jeroen Manschot. Arbitru AVAR: Nicat Ismayilli

Bosnia și Herțegovina - Polonia 1-0

  • A marcat: Basic (min. 84)
  • Stadion: Bilino Polje
  • Arbitru: Jeremie Pignard. Asistenți: Aurelien Drouet și Hicham Zakrani. Arbitru VAR: Willy Delajod. Arbitru AVAR: Mathieu Vernice.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

LocEchipaMeciuriPuncte
1Suedia410
2Bosnia și Herțegovina48
3Polonia44
4România40

Liga C, grupa 2

Cipru - Letonia 2-1

  • Au marcat: I. Kosti (min. 70), M. Edwards (min. 90+4) / Daskevics (min. 57)
  • Stadion: GSP
  • Arbitru: Giorgi Kruashvili. Asistenți: Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili. Arbitru VAR: Aleko Aptsiauri. Arbitru AVAR: Koba Revazashvili.

Muntenegru - Armenia 0-0

  • Stadion: Gradski Stadion
  • Arbitru: Manfredas Lukjancukas. Asistenți: Mangirdas Mirauskas și Aleksandras Stepanovas. Arbitru VAR: Donatas Simenas. Arbitru AVAR: Robert Schroder.

Clasamentul în Liga C, grupa 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Muntenegru410
2Cipru47
3Armenia44
4Letonia41

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