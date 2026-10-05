Liga Națiunilor Franța, victorie clară cu Belgia, Italia se impune în fața Turciei, iar Ucraina cedează cu Ungaria. Toate rezultatele

- Franța s-a impus cu 4-1 în fața Belgiei, după ce a fost condusă la pauză, iar Italia a câștigat cu 3-1 duelul cu Turcia, în două dintre cele mai importante meciuri ale serii din Liga Națiunilor.
Cipru s-a impus în fața Letoniei, scor 2-1, în primul meci al zilei din Grupa 2 a Ligii C. În celelalte partide importante ale serii, Ungaria a învins Ucraina, în timp ce Bosnia și Herțegovina s-a impus cu Polonia.
Liga A, grupa 1
Franța - Belgia 4-1
- Au marcat: Doue (min. 77), Cherki (min. 81), Olise (min. 88, min. 90+1) / Lukebakio (min. 35)
- Stadion: Stade de France
- Arbitru: Nicholas Walsh. Asistenți: Francis Connor și Daniel McFarlane. Arbitru VAR: Andrew Dallas. Arbitru AVAR: Steven McLean
Italia - Turcia 3-1
- Au marcat: Scamacca (min. 26), Calafiori (min. 64), F. Esposito (min. 87) / Simsir (min. 61)
- Stadion: Stadio Renato Dall'Ara
- Arbitru: Szymon Marciniak. Asistenți: Tomasz Listkiewicz și Adam Kupsik. Arbitru VAR: Piotr Lasyk. Arbitru AVAR: Lukas Fahndrich
Clasamentul în Liga A, grupa 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Franța
|4
|10
|2
|Italia
|4
|7
|3
|Belgia
|4
|6
|4
|Turcia
|4
|0
Liga B, grupa 2
Irlanda de Nord - Georgia 0-0
- Stadion: Clearer Twist National Stadium at Windsor Park
- Arbitru: Sebastian Gishamer. Asistenți: Roland Riedel și Santino Schreiner. Arbitru VAR: Manuel Schuttengruber. Arbitru AVAR: Harald Lechner
Ucraina - Ungaria 1-2
- Au marcat: Yaremchuk (min. 83) / Toth (min. 52), Csinger (min. 85)
- Stadion: Stadion Antona Malatinskeho
- Arbitru: Igor Pajac. Asistenți: Bojan Zobenica și Ivan Mihalj. Arbitru VAR: Mario Zebec. Arbitru AVAR: Tihomir Pejin
Clasamentul în Liga B, grupa 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Irlanda de Nord
|4
|8
|2
|Ungaria
|4
|7
|3
|Ucraina
|4
|4
|4
|Georgia
|4
|2
Liga B, grupa 4
România - Suedia 0-1
- A marcat: Gyokeres (min. 13)
- Stadion: Arena Națională
- Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev și Parvin Talibov. Arbitru VAR: Jeroen Manschot. Arbitru AVAR: Nicat Ismayilli
Bosnia și Herțegovina - Polonia 1-0
- A marcat: Basic (min. 84)
- Stadion: Bilino Polje
- Arbitru: Jeremie Pignard. Asistenți: Aurelien Drouet și Hicham Zakrani. Arbitru VAR: Willy Delajod. Arbitru AVAR: Mathieu Vernice.
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|4
|10
|2
|Bosnia și Herțegovina
|4
|8
|3
|Polonia
|4
|4
|4
|România
|4
|0
Liga C, grupa 2
Cipru - Letonia 2-1
- Au marcat: I. Kosti (min. 70), M. Edwards (min. 90+4) / Daskevics (min. 57)
- Stadion: GSP
- Arbitru: Giorgi Kruashvili. Asistenți: Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili. Arbitru VAR: Aleko Aptsiauri. Arbitru AVAR: Koba Revazashvili.
Muntenegru - Armenia 0-0
- Stadion: Gradski Stadion
- Arbitru: Manfredas Lukjancukas. Asistenți: Mangirdas Mirauskas și Aleksandras Stepanovas. Arbitru VAR: Donatas Simenas. Arbitru AVAR: Robert Schroder.
Clasamentul în Liga C, grupa 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Muntenegru
|4
|10
|2
|Cipru
|4
|7
|3
|Armenia
|4
|4
|4
|Letonia
|4
|1