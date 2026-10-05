Dan Negru (55 de ani), cunoscutul prezentator TV, a făcut o analiză dură asupra fotbalului românesc înaintea partidei cu Suedia, din Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” au un început dezastruos în Liga Națiunilor, având trei înfrângeri consecutive: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Dan Negru, înainte de România - Suedia: „ Duceți-vă în școli să vedeți de ce dispare performanța”

Dan Negru, care va fi prezent la meciul din această seară de pe Arena Națională, a făcut o analiză dură asupra fotbalului românesc.

În postarea sa de pe Facebook, prezentatorul TV a atașat o poză cu el și Gică Hagi, actualul selecționer al României, de la emisiunea „Te pui cu blondele”, difuzată între anii 2008 și 2017 pe Antena 1.

„Totuși, mă duc la meci diseară.

Tata a antrenat o echipă din campionatul județean, Mănușarul. Jucau fotbal din pasiune. Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul.

Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești, duceți-vă în școli! Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali.

Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți, sedentari și au părinți care le dau scutiri de la orele de sport. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi.

Sau, și mai simplu, uitați-vă la publicitatea din pauza meciurilor la televiziunile românești: băuturi îndulcite, snacksuri, burgeri, crenvurști…

În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume, Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: Superliga.

Și în țara lui Haaland, Norvegia, marketingul alimentelor nesănătoase e restricționat de lege.

Pentru că ei se gândesc la următoarele generații. Ai noștri, la următoarele alegeri ”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Marea Britanie și Norvegia au impus în ultimul an reguli stricte în privința reclamelor la alimente nesănătoase. Totuși, nordicii încă permit publicitatea cât timp aceasta nu are ca țintă copiii.

Pentru returul cu Suedia s-au vândut, până în acest moment, aproximativ 45.000 de bilete, conform surselor GOLAZO.ro.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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