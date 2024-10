FC BOTOȘANI- RAPID 2-0. Liviu Ciobotariu (53 de ani) s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, în urma primei victorii după 5 etape.

După acest succes, moldovenii au părăsit ultimul loc, cel puțin până la finalul meciului dintre FCSB și Gloria Buzău.

Golurile partide au fost marcate de Chică- Roșă ('52) și Aldair ('90).

Liviu Ciobotariu: „Cred ca de data asta am avut și șansă, trebuie să recunosc”

Technical moldovenilor s-a declarat mulțumit de jocul prestat de elevii săi și a recunoscut că echipa sa a avut și șansă la ocaziile Rapidului din prima repriză.

„Sunt bucuros pentru cele 3 puncte, pentru atitudinea pe care am avut o. A trecut ceva timp de când n-am mai câștigat și ne-am descătușat puțin în vestiar. Sunt bucuros ca am reușit sa câștigăm.

Cred că de data asta am avut și șansă, trebuie să recunosc. Rapid a avut 2-3 situații de a marca, am avut și un portar, pe Anestis, într-o formă destul de bună, a dat siguranță.

În prima repriză a scos o minge foarte grea, a deviat mingea în bară și a dat siguranță echipei. Bineînțeles, toți jucătorii trebuie felicitați, pentru că au muncit, au crezut în victorie, au respectat ceea ce am discutat, ce am exersat la antrenament și azi ne-a ieșit”, a declarat Liviu Ciobotariu la Prima Sport.

De asemenea, Ciobotariu a vorbit despre presiunea suplimentară pe care o are o echipă atunci când este pe ultimul loc:

„Nu este ușor când ești pe ultimul loc în clasament, ai o presiune aparte, pentru că în ultimele jocuri pe care le-am disputat am făcut multe greșeli individuale ce ne-au costat.

Din punctul meu de vedere, puteam să avem cel puțin 4 puncte în plus.

De când am venit eu la echipă, am pierdut trei meciuri după minutul 90, puteam face mult mai mult, dar echipa este ok, jucăm un fotbal plăcut, marcăm goluri și asta mă bucură.

Jucătorii au din ce în mai multă personalitate, lucru care este foarte important pentru mine”.