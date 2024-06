Mircea Lucescu a stat de vorbă cu GOLAZO.ro despre primul adversar al României la Euro

„Această Ucraina e cea mai bună națională pe care au avut-o, peste cea de la Mondialul din Germania, când au jucat sferturi de finală”, spune Luce..

Din lotul Ucrainei la Euro, Lucescu a lucrat cu nu mai puțin de 14 fotbaliști.

Jucătorii pe care tehnicianul român îi consideră vitali în jocul Ucrainei sunt Zabarnîi, Stepanenko, la care se adaugă două cupluri: Tsyhankov-Dovbyk și Mikolenko-Mudryk

Primul nostru adversar la Euro va fi Ucraina. Lunea viitoare, pe 17 iunie, de la ora 16:00, la Munchen. Și cine poate să analizeze cel mai bine rivala din jocul de debut dacă nu Mircea Lucescu?

Antrenor care a lucrat 15 ani la Șahtior (2004-2016) și Dinamo Kiev (2020-2023), perioade în care a câștigat 25 de trofee!

Bună ziua, domnule Lucescu, ce faceți?

Bună ziua, muncesc, alerg.

Tot cu munca și alergătura?

Păi, ce să fac, dacă așa sunt obișnuit de o viață întreagă, să mă schimb acum? Cu ce îți pot fi de folos?

Cu o analiză a Ucrainei.

Păi, am cel puțin 12-13 jucători acolo, cu care am lucrat, pe care i-am antrenat, pe mulți eu i-am promovat, debutat.

Tocmai din acest motiv v-am și sunat.

Problema e că orice spun se preia și în Ucraina și apare imediat acolo. Din acest motiv n-am vrut în perioada asta să zic nimic. Dar, hai, întreabă-mă!

Jucătorii din lotul Ucrainei cu care Mircea Lucescu a colaborat

NUME UNDE L-A ANTRENAT UNDE E ACUM Bushchan Dinamo Kiev Dinamo Kiev Sidorciuk Dinamo Kiev Westerlo Stepanenko Șahtior Șahtior Yarmolenko Dinamo Kiev Dinamo Kiev Malinovski Șahtior Genoa Zabarnîi Dinamo Kiev Bournemouth Shaparenko Dinamo Kiev Dinamo Kiev Tsyhankov Dinamo Kiev Girona Mikolenko Dinamo Kiev Everton Branzhko Dinamo Kiev Dinamo Kiev Zubkov Șahtior Șahtior Matvienko Șahtior Șahtior Tymchyk Dinamo Kiev Dinamo Kiev Vanat Dinamo Kiev Dinamo Kiev

„Omogenitate de joc, dar și emoțional-sentimentală”

Spuneți-mi două mari calități pe care le are această națională.

Primul: lotul e format din jucători de la doar două echipe, Șahtior și Dinamo Kiev. Cei care sunt acum la aceste formații, dar și cei care sunt din Occident, tot de la cluburile acestea au plecat.

Și de ce e un avantaj pentru ei?

Pentru că au omogenitate. Omogenitate de joc, dar și emoțional-sentimentală. Sunt foarte apropiați, ceea ce le dă o forță extraordinară.

Al doilea?

Valoarea jucătorilor. Uitați-vă la ce echipe sunt în Europa. Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Benfica, Girona, locul 3 în Spania, alți doi în Premier League.

„Academiile lor sunt formidabile, produc pe bandă rulantă”

Aveți vreo explicație cum de au reușit să ajungă la acest nivel deosebit?

Modul cum își promovează jucătorii tineri e senzațional, mult, mult peste România. Academiile lor sunt mult mai bune decât cele de la noi, produc jucători pe bandă rulantă.

4 jucători U21 are Ucraina în lotul de Euro: Zabarnîi (21 de ani), Sudakov (21), Branzhko (22) și Vanat (22), România are unul singur, pe Drăgușin (22 de ani)

Ucraina a jucat două amicale, 0-0 cu Germania și 1-3 cu Polonia.

Da, dar primul e relevant. În al doilea a folosit toți jucătorii din lot. Cred că echipa din meciul cu Germania, în mare, va fi și cu noi, cu câteva mici schimbări. A lipsit Mikolenko, cu noi va fi titular, iar eu cred că atacant va juca Dovbyk în locul lui Yaremchuk.

Cu Germania au jucat cu 3 stoperi.

Cu noi nu vor juca la fel. Va ieși un stoper, ceea ce înseamnă că va apărea un fotbalist în plus în atac. Vor aborda mai ofensiv cu noi.

Cum ar putea arăta Ucraina împotriva României

Lunin - Konoplya, Zabarnîi, Matvienko, Mikolenko - Stepanenko, Zincenko - Tsyhankov, Shaparenko, Mudryk - Dovbyk

„De la Zabarnîi își construiesc tot jocul, are un echilibru senzațional”

Care sunt jucătorii care le fac jocul?

Vezi, aici nu prea am vrut să ajungem, o să spună că dezvălui eu de la ei.

Sunt jucători pe care toată lumea îi vede jucând weekend de weekend.

Cel mai important fotbalist al lor e Zabarnîi. Cel mai important.

Un fundaș central?

Da! Tot jocul pleacă din defensivă. Zabarnîi are un echilbru în joc extraordinar. Simte perfect momentul când trebuie să accelereze, e un jucător excelent. Apoi, Stepanenko. Orice echipă și-ar dori un astfel de mijlocaș. Jocul lui în fața apărării e bun, protecția defensivă pe care știe să o facă e incredibilă, mingile verticale greu pătrund pe axul Ucrainei și acest lucru i se datorează în primul rând lui.

Sudakov?

El e considerat în momentul de față cel mai de perspectivă fotbalist din campionatul Ucrainei pentru a ajunge la un club mare din Europa. Are capacitate mare de efort, știe foarte bine să joace din partea stîngă spre centru, are un șut bun, apare des la finalizare. Nu prea există diferențe mari între nivelul lui defensiv și cel ofensiv, să faci atât de bine ambele faze, e mare lucru la un fotbalist tânăr cum e el.

„Două cupluri de nivel înalt: Tsyhankov-Dovbyv și Mikolenko-Mudryk”

În atac?

Cuplul Tsyhankov - Dovbyk, care a atins o formă ieșită din comun la Girona, echipă care s-a bătut de la egal la egal cu Real, Barcelona, Atletico. Au o încredere fantastică, le iese aproape tot jocul.

32 de goluri au marcat împreună Dovbyk (24) și Tsyhankov (8) pentru Girona, primul fiind golgheterul la Liga, peste Sorloth, Lewandowski și Bellingham

În afara acestui tandem, mai au cupluri în vreo zonă care ne-ar putea crea mari probleme?

Pe partea stângă, Mikolenko - Mudryk. Aici au o forță deosebită. Mikolenko are un nivel de joc înalt. Ucraina are, pe lângă un prim 11 foarte, foarte tare, alți 5-6 jucători cam la același nivel. Au 16-17 jucători și pe oricare dintre aceștia i-ar alege Rebrov, nu prea sunt diferențe majore. E un mare avantaj pentru ei. Ei au fotbaliști la nivel mare, care joacă și s-au impus, e un avantaj imens față de noi. Are și România câțiva, dar nu joacă și acest lucru ne va produce dificultăți.

„Rebrov s-a maturizat, va ridica nivelul echipei”

Apropo de Rebrov, cum e ca antrenor?

Ca jucător mi-a fost adversar, când eu eram la Șahtior. Era foarte cerebral, inteligent. El avea un fizic atipic pentru un atacant, dar statura l-a ajutat să-și dezvolte o tehnică bună. Ca antrenor a acumulat deja experiență importantă. Cred că are vreo 5-6 titluri de campion câștigate, inclusiv în afara Ucrainei, la Ferencvaros, la Al Ain, în Emirate. S-a maturizat, iar aportul lui sunt sigur că va ridica nivelul de joc al echipei, care oricum e sus. Practic, dintre toate echipele din Est care vor fi la acest European, Ucraina e cea mai bună.

30 de trofee are Rebrov în palmares: 20 ca fotbalist și 10 ca antrenor principal

Și peste Turcia?

Da, chiar și peste Turcia. De fapt, cred că naționala de azi a Ucrainei e cea mai bună națională pe care au avut-o!

Mai bună și decât Ucraina de acum 18 ani, care a jucat sfert de finală la Mondialul din Germania 2006?

E peste acea echipă. Motiv pentru care eu o văd capabilă să fie surpriza acestui Euro.

„Nu m-ar suprinde să o văd pe Ucraina în semifinale”

Până unde o vedeți să ajungă pe Ucraina?

Chiar și semifinale.

Mulțumesc frumos, domnule Lucescu, pentru dialog.

Cu plăcere, vezi și tu ce scoți din toată discuția noastră, alegi ce ți se pare mai important, sper să nu se supere cei din Ucraina pentru ce am zis.

N-au de ce, i-ați lăudat doar! O să ajungeți luni la meci, la Munchen?

Bineînțeles. Mi-am luat bilete, o să fiu în tribune.

Ce a făcut Ucraina la CM 2006