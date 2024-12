Compromis pentru Magnus Carlsen Campionul mondial la șah, reprimit la World Rapid and Blitz Championship: „Cu siguranță joc în blugi”

Magnus Carlsen a fost reprimit la Campionatul Mondial de șah rapid, competiție care se desfășoară la New York.

Carlsen fusese exclus după ce s-a prezentat la partidă îmbrăcat în blugi, lucru interzis conform codului vestimentar al Federației Internaționale de Șah.

Magnus Carlsen este lider în șahul mondial de la 1 iulie 2011. Doar marele Garry Kasparov a mai petrecut atât de mult timp pe primul loc în această ierarhie. Magnus Carlsen are un rating maxim de 2882.

Magnus Carlsen și blugii cu bucluc

Magnus Carlsen a fost exclus de la Campionatul Mondial de Șah Rapid de la New York după ce la unul dintre meciuri a venit îmbrăcat în blugi, deși știa că acest lucru nu este în conformitate cu regulile vestimentar impuse de oficialii turneului.

Decizia l-a scos din minți pe norvegian care le-a strigat organizatorilor: «Să vă ia dracu'!».

125 de victorii la rând a înregistrat Magnus Carlson în șah, cea mai lungă serie din elita șahului mondial

Mai-marii șahului mondial l-au iertat pe Magnus Carlsen

Ca să evite un conflict mondial în lumea șahului, președintele Federației Internaționale a modificat din mers regulamentul și a anunțat că Magnus Carlsen are dreptul să reintre în competiției.

„Am decis să încercăm să oferim jucătorilor mai multă felixibilitate în ceea ce privește îmbrăcămintea.

Chiar dacă este întotdeauna necesar să se respecte codul vestimentar oficial, sunt permise mici variații de eleganță, care pot include, în special, blugi asortați la sacou” , a declarat președintele Federației Internaționale de Șah, Arkadi Dvorkovich.

Vestea l-a calmat pe Magnus Carlsen, care după mai multe discuții cu mai-marii șahului mondial a declarat că revine în concurs.

„Mai joc cel puțin o zi aici la New York și, dacă îmi merge bine, încă o zi după aceea.

Am avut o mulțime de discuții și am o relație bună cu președintele FIDE, Dvorkovich. Am vorbit cu dânsul și cu reprezentanții sponsorului principal și a am decis să revin în competiție”, a declarat Carlsen.

Într-o postare pe rețeaua X, Carlsen a savurat victoria obținută: „Oh, cu siguranță voi juca în blugi mâine”.

Oh, I am definitely playing in jeans tomorrow — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 29, 2024

Fanii șahului au fost deranjați de atitudinea sfidătoare a lui Carlsen:

„Se schimbă regulile pentru un singur om. Mă întreb dacă vreun alt sportiv a mai făcut așa ceva... Magnus a câștigat sau FIDE a pierdut?”

„Mi-ar plăcea să te concentrezi asupra șahului, nu să te concentrezi pe drame personale”

„Magnus e mai mare decât șahul însuși...”.