City, în corzi! Clubul din Manchester, găsit vinovat la 114 din cele 115 acuzații pentru nereguli financiare în Premier. Ce riscă

Cazul împotriva lui Manchester City, care durează de peste opt ani, a ajuns la o concluzie, dar e departe de a se termina.

„Cetățenii” au scăpat doar de un singur cap de acuzare din cele 115 în ancheta comisiei Premier League legată de neregulile financiare ale clubului aflat în proprietatea Emiratelor Arabe Unite.

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Primii care au aflat și dezvăluit secretele lui Manchester City, numeroasele încălcări ale regulilor fair-play-ului financiar în Premier League, au fost jurnaliștii de investigație ai revistei germane Der Spiegel. În 2018.

Atunci a început și ancheta comisiei ligii engleze, dar de-abia cinci ani mai târziu, în februarie 2023, a fost anunțat clubul aflat în proprietatea Emiratelor Arabe Unite prin intermediul vicepreședintelui și vicepremierului statului arab, șeicul multimiliardar Mansour Al-Nahyan.

Care au fost acuzațiile împotriva lui Manchester City

Potrivit The Athletic și The Times, Man City a fost acuzat de neprezentarea informațiilor financiare exacte timp de nouă sezoane (din 2009-2010 până în 2017-2018), neprezentarea datelor complete asupra salariului fostului antrenor Roberto Mancini în perioada 2009-2013, neprezentarea informațiilor complete despre salarii în contractelor jucătorilor (2010-2016) și necooperarea în anchetă între 2018 și 2023.

Pep Guardiola a cucerit 20 de trofee în 10 ani la City, intre 2016 și 2016, inclusiv Liga Campionilor. Foto: Imago

S-a ajuns la 115 capete de acuzare în total! Chiar și așa, deși suspendată doi ani de UEFA în Champions League în februarie 2020 (iertată ulterior de TAS) , echipa antrenată de Pep Guardiola a continuat să cucerească trofee în Anglia și Europa.

În vară, după un deceniu pe „Etihad”, antrenorul catalan a plecat, fiind înlocuit de italianul Enzo Maresca.

Manchester City riscă retrogradarea în cel mai rău caz

Acum, The Athletic anunță că s-a ajuns la o concluzie în anchetă. Iar City e în corzi. Clubul a fost găsit vinovat la 114 din cele 115 capete de acuzare!

Mansour Al-Nahyan, patronul oficial al lui City. Foto: Imago

Se așteaptă apelul „cetățenilor”, dar ei riscă enorm. În cel mai grav caz, pot fi retrogradați din Premier League!

Sau pot evita cea mai dură pedeapsă primind zeci de milioane amendă și puncte de penalizare!

Reacția lui Manchester City

David Ornstein (The Athletic) a publicat prima reacție a clubului:

„Procesul din Premier League este în curs de desfășurare, cu elemente semnificative care trebuie finalizate și este supus unei confidențialități stricte.

Poziția lui Manchester City rămâne în concordanță cu declarația din februarie 2023.

Clubul a respectat garanțiile procesuale timp de opt ani, pe baza principiului că administrația și executivul Premier League se vor comporta ca un organism de reglementare independent, imparțial și echitabil, liber de influențe partizane”.

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