Edi Iordănescu a rezistat 142 de zile în Polonia, pentru că patronul Legiei cere prea mult și prea repede antrenorului echipei sale.

Fost director sportiv al clubului din Varșovia, Jacek Zielinski a povestit ce face Dariusz Mioduski la alb-negri.

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Edi Iordănescu a semnat cu Legia Varșovia pe 12 iunie 2025 convins că poate readuce echipa în vârful fotbalului polonez.

Voia titlul Ekstraklasa, pe care clubul îl aștepta din 2021. A crezut că directorul sportiv Michal Zewlakow și directorul general Fredi Bobic, doi foști jucători importanți, îl vor sprijini și îl vor proteja în fața patronului Dariusz Mioduski, un avocat care studiase la Harvard și care reușise în carieră și afaceri în Statele Unite înainte de a se întoarce în țară.

Iordănescu a părăsit Legia după nici 5 luni. Stătea rău în campionat

Situația nu era însă bună la club. Din contră. Erau probleme financiare, chiar și cu sutele de milioane ale lui Mioduski.

Edi Iordănescu a cucerit un trofeu, dar s-a despărțit repede de Legia. Foto: Imago

Transferurile nu l-au ajutat pe antrenor. Legia avea nevoie de bani și mai mult a vândut decât a cumpărat în acea perioadă.

17,45 milioane de euro a fost suma obținută de Legia din vânzări de jucători în vara lui 2025. A cumpărat în total de 5,7 milioane

Iordănescu a cucerit Supercupa Poloniei imediat, 2-1 cu campioana Lech Poznan.

Totuși, a părăsit Varșovia după nici cinci luni, pe 31 octombrie. Mai exact, 142 de zile. Legia s-a calificat în faza principală de Conference, după ce fusese eliminată din Europa League, iar în campionat stătea rău:

Avea 4 victorii, 4 egaluri și 4 înfrângeri după 12 etape. În toate competițiile, a avut 11 succese, 6 remize și 7 eșecuri.

Ce patron a avut Iordănescu: „Lui Mioduski îi place să accelereze lucrurile”

Dincolo de aceste dificultăți financiare, proprietarul are un stil intruziv, cerând prea mult și prea repede antrenorului, vrea rezultate instantanee indiferent de condiții.

Jacek Zielinski, care a fost și el în trecut director sportiv la Legia, a spus cum acționează Mioduski la echipă.

Dariusz Mioduski e patronul Legiei din 2014. Foto: Imago

„Îi lipsește răbdarea. Are încredere în oamenii care îi promit multe lucruri, însă lui îi place să accelereze, să pornească turbo. Dar de fiecare dată când pornim turbo, facem accident la primul viraj”, a dezvăluit Zielinski, potrivit Meczyki.pl.

„De ce nu a reușit Legia să ia titlul? Nu există răbdare. O poți lua pe scurtătură, dar…”

Acesta crede că Mioduski a modificat radical lotul de la un sezon la altul și nu a așteptat deloc, nu a respectat planul stabilit.

„Fanii cer titlul. De ce nu a reușit Legia? Pentru că nu există răbdare. Dacă este o strategie, haideți să ne ținem de ea și să construim pe baza ei, iar rezultatele vor veni.

O poți lua pe scurtătură, ceva poate funcționa dacă investești masiv, exagerezi, însă nu va fi sustenabil. Vei obține un rezultat într-un sezon, iar în următorul totul se va prăbuși ca un castel de cărți ”, a explicat Zielinski.

„Trebuie să pui bazele, să faci ceva sistematic. Crești, apoi adaugi vedete pentru că echipa este pregătită, pentru că ai un nucleu puternic, un staff bun și știi că acele vedete vor fi folosite. Investești bani și știi că banii nu vor fi irosiți. Aceasta este ordinea naturală a lucrurilor”.

„La un moment dat, spectrul retrogradării a apărut”

A completat: „ Trebuie să existe momentul potrivit pentru a porni turbo. Nu poți pur și simplu să dai turbo, pentru că faci accident la prima curbă. Și ne-am prăbușit.

Sezonul trecut, am vândut jucători de aproximativ 20 de milioane, reconstrucția a fost amplă și ce s-a întâmplat?

Spectrul retrogradării a apărut, iar banii pe care i-am investit nu au oferit niciun rezultat. Nu era momentul potrivit”.

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