FC BOTOȘANI - HERMANNSTADT 1-2. Marius Măldărășanu (49 de ani) a dezvăluit cum a reușit echipa să să depășească situația de criză.

Aurelian Chițu și Silviu Balaure au marcat pentru Hermannstadt, în timp ce golul moldovenilor a fost marcat de Chică-Roșă.

Tehnicianul sibienilor s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale, care a obținut a patra victorie în Liga 1 și s-a apropiat de locurile de play-off.

FC BOTOȘANI - HERMANNSTADT. Marius Măldărășanu: „O victorie dulce”

„Trei puncte mari, un joc foarte greu. Am fost un pic supărat, după ce am luat gol după prima acțiune.

Dumnezeu ne-a răsplătit, am marcat și după a fost un meci de luptă și am avut atitudine foarte bună. Îmi felicit băieții, o deplasare grea, iar pe terenul ăsta e o victorie dulce.

E un campionat nebun, am legat a patra victorie, e cea mai bună perioadă de când sunt aici. Totuși, să iei 12 puncte și să nu urci acolo sus (n.r. play-off), e foarte complicat. Ne vor aștepta meciuri grele”, a declarat Marius Măldărășanu la Digi Sport.

Marius Măldărășanu: „Am strâns din dinți”

Măldărășanu a dezvăluit și cum a reușit echipa sa să depășească perioada nefastă.

„Am strâns din dinți, mi-am văzut de treabă. Lucrurile au stat bine, am schimbat sistemul, dar totul ține de dinamică.

Am tăcut pentru că sunt genul de om care spune lucrurile pe față, dar am preferat să am liniste. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere”.

Cred că asta e adevărata față a echipei nu cea din trecut, unde am pierdut 6 meciuri la rând. A fost groaznic, dar acum cred că suntem pe un drum foarte bun. Avem încredere și asta se vede și pe teren. Aurelia Chițu

În urma victoriei de la Botoșani, Hermannstadt a urcat temporar pe locul al 9-lea, cu 25 de puncte, la 4 puncte de ultimul loc de play-off ocupat în acest moment de Sepsi.