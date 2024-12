Claudiu Rotar (46 de ani), unul dintre acționarii lui Hermannstadt, îl laudă pe Marius Măldărășanu (49 de ani), la doar o lună după ce îl critica dur și îi cerea demisia.

Marius Măldărășanu pare să fi recâștigat încrederea conducerii, după ce Claudiu Rotaru spunea că „ ar trebui să-și dea demisia, dacă ar avea onoare . Ar fi culmea ca după asemenea rezultate să-i mai dăm și bani”.

Hermannstadt. Claudiu Rotar îl apreciază din nou pe Măldărășanu: „Au existat discuții în contradictoriu, ca peste tot”

„ Este meritul tuturor pentru rezultatele din ultima vreme: al jucătorilor, al antrenorului şi al președintelui.

Apele au fost puţin tulburi şi s-au spus niște lucruri pentru că eu nu consider că avem un lot cu care să fim acolo, jos.

Au existat discuții în contradictoriu, ca peste tot, dar atmosfera e calmă la club acum.

Încă nu am discutat despre strategia din iarnă, cine vine, cine pleacă… Vom stabili atunci”, a declarat Rotar, conform sportpesurse.ro.

Ultimele cinci rezultate obținute de Hermannstadt în Liga 1:

Hermannstadt - Oţelul 1-0

Unirea Slobozia - Hermannstadt 1-2

Hermannstadt - U Cluj 2-1

U Craiova - Hermannstadt 3-1

Rapid - Hermannstadt 1-0

Ce declara Claudiu Rotar despre Măldărășanu în urmă cu o lună

Declarația privind demiterea lui Măldărășanu a fost făcută după înfrângerea suferită de Hermannstadt la Buzău, scor 0-3, moment în care conducerea și-a pierdut răbdarea cu actualul tehnician.

„Problema e la antrenor. Calitativ, echipa e mai bună decât sezonul trecut. Dovadă că am bătut campioana, FCSB, iar pe Poli Iași am spulberat-o, le-am dat șase. Acum, am ajuns să luăm goluri cu nemiluita.

Senzația mea este că el a pierdut echipa. A scăpat-o de sub control, deciziile lui nu mai au efect. Înaintea meciului cu Gloria, când am văzut echipa, era să scap telefonul din mână, vă spun sincer.

Șase schimbări în primul unsprezece? Jumătate de echipă? Tocmai el, care nu e adeptul schimbărilor masive și merge mult pe omogenitate?! La ce au ajutat? A, da, n-am mai luat patru goluri, ci trei, a declarat Claudiu Rotar pentru gsp.ro.

10.000 euro net este salariul lunar pe care îl încasează Marius Măldărășanu la Hermannstadt