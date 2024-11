Probleme la construcție Mihai Stoica , despre jocul de posesie al naționalei: „E complicat cu Burcă, Drăgușin și Marius Marin în zona centrală”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, s-a implicat în dezbaterea cu privire la jocul de posesie al naționalei României în mandatele lui Edi Iordănescu (46 de ani) și Mircea Lucescu (76 de ani).

Oficialul roș-albastru consideră că este greu să reușești cifre impresionante ca posesie, când ai pe teren, meci de meci, jucători cu probleme pe faza de construcție.

Recent, actualul selecționer al României, Mircea Lucescu a declarat că „România a avut cea mai mică posesie de la Euro 2024”.

România nu a avut cea mai slabă posesie de la Euro 2024: a ocupat locul 21 (40,8%), peste Georgia (38,3%), Albania (38%) și Slovenia (35,5%).

La scurt timp, fratele fostului selecționer, Edi Iordănescu, Andrei, l-a criticat pe reputatul tehnician și l-a acuzat de lipsă de respect.

MM Stoica: „Eu îl văd pe Șut superior lui Marin”

Mihai Stoica a comentat pe marginea acestui subiect. Chiar dacă a preferat să rămână neutru în „conflictul Lucescu-Iordănescu”, MM a analizat jocul.

„Fără să se simtă lezaţi fotbaliştii, cred că este foarte complicat, indiferent împotriva cărei echipe joci, să construieşti şi să ai posesie în momentul în care ai în zonă centrală defensivă jucători cu ceva probleme de construcţie: Burcă, Drăguşin, Marius Marin .

Eu nu cred că se poate construi foarte uşor şi se poate face o posesie foarte bună cu aceşti jucători, dar nu cred că sunt alţii. Eu îl văd pe Şut superior din foarte multe puncte de vedere lui Marius Marin, dar sunt subiectiv şi noi (n.r. - FCSB) încercăm să jucăm altceva.

Probabil că nici nu am întâlnit adversari atât de puternici, deşi cred că am întâlnit în această campanie europeană adversari mult mai puternici decât cei întâlniţi de echipa naţională, însă nu am făcut nici noi o posesie ieşită din comun, deşi noi asta încercăm să facem în campionat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, conform orangesport.ro.