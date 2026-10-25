„Ajungem să ne băgăm cuțite în noi” Șumudică acuză galeria lui Dinamo de insulte rasiste: „Opriți-vă! Nu se ia nicio măsură” +6 foto
Marius Șumudică. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Ajungem să ne băgăm cuțite în noi” Șumudică acuză galeria lui Dinamo de insulte rasiste: „Opriți-vă! Nu se ia nicio măsură”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 23:30
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat galeria lui Dinamo de scandări rasiste la adresa sa, după meciul încheiat 2-2, în etapa #13 a Superligii.
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Tehnicianul susține că fanii dinamoviști au scandat „Țiganule, țiganule!” la adresa sa și a cerut măsuri împotriva unor asemenea manifestări.

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Marius Șumudică acuză galeria lui Dinamo de scandări rasiste: „Nu-și au locul pe stadioanele de fotbal”

„Felicit galeria adversă, care a strigat spre final iar lucruri rasiste, nu știu dacă ați auzit, care nu-și au locul pe stadioanele de fotbal. M-au făcut de etnie romă.

Țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată, când am emoții, mă albesc și mai rău la față. Câteodată îmi zice mama să iau un calciu.

Deci sunt destul de alb. Nu sunt cum strigau ei. Ca să vă spun exact, ați auzit cum se striga? «Țiganule, țiganule!».

Consider că aceste scandări nu-și au locul pe terenul de fotbal. Nu-și au locul. Opriți-vă!”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă de după meci.

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg
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Șumudică cere oprirea meciurilor în cazul scandărilor rasiste: „Nu se ia nicio măsură”

Șumudică a vorbit și despre scandările rasiste de la meciul FCSB - Rapid, de sâmbătă, 24 octombrie, și s-a plâns că nu s-au luat măsuri.

„Ieri, la meciul Rapidului, la fel, un stadion întreg a auzit. Nu se ia nicio măsură. Trebuie să oprești jocul.

Nu se poate așa ceva. O să ajungem să ne băgăm cuțite în noi. O să ajungem să sară unul gardul și să te ia sau o să ajungă un antrenor, cum a fost domnul Bergodi, să reacționeze.

N-ai cum să mă faci «țigan» așa și să zici «Țiganule, țiganule!», bă, băieți, bă!

Păi, dacă mă uit printre voi, sunt alții mai închiși la culoare decât mine. Dar o să mă duc să vorbesc, să iau niște băieți, să mă duc pe la solar, să le fac pe plac, să arăt la fel cum considerați că sunt eu”, a continuat antrenorul CFR-ului.

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CFR Cluj a condus cu 2-0, după golurile marcate de Andrei Cordea (26) și Cristian Ignat (61). Dinamo a revenit în ultimele minute.

Cătălin Cîrjan a redus diferența în minutul 78, iar Dean Zandbergen a restabilit egalitatea trei minute mai târziu.

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

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