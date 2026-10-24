Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste +12 foto
Jucătorii de la FCSB au sărbătorit victoria în fața fanilor FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:36
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 00:58
  • FCSB - RAPID 4-1. Jucătorii și antrenorii roș-albaștri au sărbătorit victoria cu fanii. În timp ce Peluza Nord scanda „Am avut boală pe țigani...”, cei de pe teren aplaudau.
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Chiar înainte să se termine meciul de pe Arena Națională, în ultimul minut de prelungiri, Laurențiu Reghecampf a strâns pumnii și s-a întors.

S-a îndreptat spre Mihai Stoica și s-a îmbrățișat cu managerul general la marginea terenului.

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Reghecampf l-a îmbrățișat și pe Pancu

La fluierul final, toți au sărit de pe banca FCSB. Apoi, antrenorul s-a îndreptat spre Daniel Pancu. Cei doi tehnicieni și-au strâns mâinile și s-au îmbrățișat. Fiecare s-a îndreptat după aceea spre propriii fani.

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Dacă la Rapid ultrașii au încercat să-i consoleze, să-i încurajeze pe jucători, la FCSB era sărbătoare.

Jucătorii FCSB aplaudau rasismul Peluzei Nord: „Am avut și vom avea mereu...”

Roș-albaștrii săreau în ritmul tobelor și scandărilor Peluzei Nord.

Nu s-a redus totul la bucurie. La un moment dat, fanii radicali au reluat scandarea rasistă: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

Șocant, în acele clipe, mulți dintre jucători aplaudau rasismul ultrașilor! În zonă se aflau inclusiv mai mulți copii.

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