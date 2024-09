Marius Șumudică (53 de ani) a vorbit despre relația dintre el și Cristi Săpunaru (40 de ani), fostul căpitan al Rapidului.

Noul antrenor al Rapidului a dezvăluit dacă o să-l reintroducă pe experimentatul fundaș în primul „11” al giuleștenilor.

Titular de drept sezonul trecut pentru Rapid, Cristi Săpunaru a fost trecut pe banca de rezerve, după venirea lui Neil Lennon.

Marius Șumudică, despre relația cu Săpunaru

Anunțat oficial marți ca noul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică a vorbit în cadrul unui interviu despre situația lui Cristi Săpunaru.

23 de minute a jucat Cristian Săpunaru în acest sezon pentru Rapid

Șumudică a dezvăluit că îi va oferi experimentatului fundaș central un loc în staff-ul său pe viitor dacă acesta își va dori.

Cât despre situația actuală a lui Săpunaru, noul antrenor al Rapidului a transmis că așteaptă ca jucătorul în vârstă de 40 de ani să își revină după o accidentare și după să se întoarcă pe teren pentru a ajuta echipa.

„ E mâna mea dreaptă, eu i-am şi promis că, pe viitor, el va face parte din staff-ul meu . Asta dacă vrea să prindă experienţă… apoi, dacă îşi doreşte să fie și antrenor principal, eu nu am nicio problemă.

Tot aşa s-a întâmplat şi cu Bogdan Andone, cumnatul meu, a lucrat cu mine șapte ani ca secund. Cristi este spiritul Rapidului, el este omul care mereu îți dă o energie pozitivă.

Pentru mine, deocamdată, Cristi Săpunaru este doar jucătorul Cristi Săpunaru. El trebuie să facă eforturi ca această echipă să crească mai mult și să ajungă acolo unde îi este locul.

El trebuie să intre cât mai repede și să joace indiferent… am înţeles că are nişte probleme medicale acum. Dacă acestea sunt suportabile şi el trebuie să facă sacrificii, eu sunt ferm convins că o va face. Şi nu doar pentru că am venit eu.

Cred a vrut să o facă şi înainte, dar probabil durerile nu l-au lăsat. Eu sper să treacă peste probleme. Toată suflarea Rapidistă are nevoie de Cristi Săpunaru” a transmis Marius Șumudică pentru Rapid TV.