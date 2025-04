Șumudică a făcut iureș Antrenorul lui Rapid a criticat vehement arbitrajul, după remiza cu CFR: „Există o limită! E strigător la cer!”

CFR CLUJ - RAPID 1-1. Marius Șumudică (54 de ani) a criticat vehement arbitrajul.

Tehnicianul Rapidului susține că „centralul” Florin Andrei a influențat scorul final al meciului.

Șumudică a comentat cea mai controversată fază a meciului, care a avut loc în minutul 69, când rapidistul Mattias Kait s-a prăbușit în careul advers după un duel cu Damjan Djokovic.

„Centralul” partidei, Florin Andrei, a considerat că fotbalistul estonian a simulat și a decis să îi acorde cel de-al doilea cartonaș galben.

Decizia a fost însă revizuită cu ajutorul VAR. Verdictul: a fost ofsaid la Dobre chiar înainte de acest moment, iar Kait a rămas pe teren, cartonașul galben fiind anulat.

Marius Șumudică: „Atât ghinion n-am avut în toată cariera mea de antrenor!”

Tehnicianul Rapidului este de părere că arbitrajul a influențat rezultatul partidei și și-a adus aminte și de alte decizi luate împotriva echipei sale.

„În primul rând, atât ghinion eu n-am avut în toată cariera mea de antrenor. Și nu vreau să-mi reamintesc ocaziile ratate rarisime. Și acum să trec la partea cealaltă și la unele decizii controversate în ceea ce privește arbitrajul.

N-am stat să comentez, nu vreau să ajung în fața comisiilor și nu voi face niciodată lucrul ăsta, fiindcă vreau să-mi ajut echipa de pe bancă. Cred că e cel mai important.

Dar ieri făceam o analiză cu staff-ul, ne-am uitat la meci iar, aseară târziu, ne-am uitat la problemele care le-am avut în prima repriză și ceea ce am făcut a doua repriză și scoteam în evidență că Rapidul anul ăsta n-a avut o decizie pro.

Adică nu am nevoie de așa ceva, să nu se înțeleagă greșit. Dar în favoarea noastră nu s-a greșit nici măcar o dată. Și atunci am pus în balanță cealaltă parte.

Și mă gândesc. Minutul 90, penalty clar la Manea, la U Cluj. Nu ni se acordă de domnul Cojocaru. N-au știut ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Au văzut, n-au văzut. Au zis că televiziunea n-a avut decât un singur unghi. Nu știu cum se face că la Rapid…

Dacă trebuie să se dea din mai multe unghiuri, reluările, la noi există un singur unghi. A existat un singur unghi, o singură imagine.

Mă gândesc la minutul 94, când mingea nu părăsește suprafața de joc și luăm gol de la Mitriță. Fault cât casa la Burmaz, îl împinge cu două mâini.

Dar mă întreb și eu zic, de ce nu există alt unghi decât atât avem imaginea asta? Bă, cum să facem ăla Rapid și pe Giulești aveți atâtea posibilități de unde să luați unghiuri, să luați, să… Nu știu cum să… Nu se ține cont, urmează faza, se duce la Mitriță, nu părăsește suprafața de joc, mingea, luăm gol.

Poate să intervină și VAR, atenție. Faultul se petrece la 2 metri de tușier. Nu se întâmplă absolut nimic, nici cu Kovacs la centru, absolut nimic.

Este atât de bine plasat și direct, primul instinct care îl are, deci este incredibil să bage mâna în buzunar să scoată cartonașul. Imediat să scoată cartonașul, să-i acorde al doilea cartonaș. Am rămas perplex” a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Brigada de arbitri de la CFR Cluj - Rapid:

Arbitru : Florin Andrei

: Florin Andrei Asistenți: Daniel Mitruți și Alexandru Vodă

Daniel Mitruți și Alexandru Vodă Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan

Ovidiu Hațegan Arbitru AVAR: Viorel Flueran

Marius Șumudică: „Intram în teren, făceam ceva, există o limită!”

Șumudică a dezvăluit că era gata să intre în teren dacă „centralul” menținea decizia din teren.

„Am așteptat pe tabletă să vedem și ne-am uitat, fiindcă ați văzut și dumneavoastră a durat cinci, șase minute, probabil până s-au tras liniile respective. Și m-am uitat, am văzut că este fault cât casa clar, dar eu la primul cartonaș stăteam.

De aceea n-am fost așa vehement, că am vrut să fiu alături de echipă la următorul meci cu U Cluj. Fiindcă altfel, credeți-mă, intram în teren, făceam ceva, nu se poate, adică există o limită!” a adăugat acesta

Cu tot respectul pentru domnul Hațegan, nu stau să contest, nu. Am văzut imagini și din punctul meu de vedere eu cred că nu este offside! Marius Șumudică

Marius Șumudică: „Cristi Balaj văzuse din lojă că e penalty”

Nu în ultimul rând, antrenorul giuleștenilor a comentat și afirmațiile făcute de Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, care era convins de faptul că Florin Andrei va acorda penalty.

„Cristi Balaj este un băiat deosebit. Eu îl respect foarte mult. Chiar înainte de meci am stat de vorbă cu el, m-am întreținut puțin vreo zece minute, după care, la sfârșitul jocului, m-am întâlnit cu el în parcare. Este un om deosebit, un om extraordinar și un om care, pentru mine, a fost unul dintre cei mai mari arbitri.

Și l-am întrebat și a zis și unii, crede-mă că în momentul când am văzut fault-ul, deci el văzuse fault-ul, am ieșit din lojă și am plecat de nervi. Deci el văzuse că e penalty. Numai centralul, nu văzuse de la 4 metri. Deci Cristi Balaj văzuse din lojă că e penalty, se enervase și ieșise din lojă. După care a apărut acest off-site de unde, nu știu, habar nu am!”, a concluzionat Șumudică.

