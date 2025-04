CFR Cluj, salvată de ofsaid Cristi Balaj, după faza controversată din meciul cu Rapid: „Am crezut că se va da penalty. În situația asta s-a păcălit”

CFR Cluj - Rapid 1-1. Un rezultat care nu avantajează niciuna dintre formații. În schimb, îi oferă un mic avantaj rivalei FCSB.

Președintele ardelenilor, Cristi Balaj, era convins că centralul Florin Andrei va acorda penalty la duelul dintre Damjan Djokovic și Mattias Kait.

CFR Cluj și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seară, în Gruia, într-o partidă din etapa #4 din play-off-ul Ligii 1.

Cristi Balaj: „Eram convins că va acorda penalty”

Cea mai controversată fază a meciului a avut loc în minutul 69, când rapidistul Mattias Kait s-a prăbușit în careul advers, după un duel cu Damjan Djokovic.

„Centralul” partidei, Florin Andrei, a considerat că fotbalistul estonian a simulat și a decis să îi acorde cel de-al doilea cartonaș galben.

Decizia a fost însă revizuită cu ajutorul VAR. Verdictul: a fost ofsaid la Dobre, chiar înainte de acest moment, iar Kait a rămas pe teren, galbenul primit fiind anulat.

Cristi Balaj era sigur că Florin Andrei a fost chemat la VAR pentru a întoarce faza de simulare și pentru a acorda 11 metri pentru rapidiști. Din fericire pentru el și pentru întreaga suflare CFR-istă, nu a fost cazul.

„N-avem ce să contestăm. Așa a decis sistemul, n-avem ce să discutăm. Legat de acea situație de penalty cu eliminare, dacă un arbitru consideră ca e simulare, obligatoriu trebuie să dea avertisment, doar că în situația asta s-a păcălit.

Nu a fost simulare. Eu am văzut că e penalty din faza live. Eu am fost convins că arbitrul din camera VAR îl va chema pe central să revadă și să acorde penalty . Nu am stat să mă gândesc că e ofsaid de câțiva centimetri.

Și avertismentul pe care l-am primit noi la Abeid la intrarea asupra lui Petrila, cu talpa, a fost talpa la minge. În cel mai rău caz dai un joc periculos, dar nu știu în ce măsură a existat, pentru că ambii au dus piciorul spre minge. Dacă s-ar fi acordat lovitură de pedeapsă și s-ar fi constatat că a fost ofsaid de 2-3 centimetri, nu ar mai fi fost discursul de maniera aceasta”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Clasament Liga 1, play-off

Echipe Meciuri Puncte 1. FCSB 4 36 2. CFR Cluj 4 34 3. Craiova 4 33 4. Dinamo 4 29 5. U Cluj 4 29 6. Rapid 4 28

Citește și