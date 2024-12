Rapid - CFR 0-2. Marius Șumudică a vorbit despre înfrângerea din Cupa României, anunțând că mai mulți jucători vor pleca din Giulești din cauza prestației slabe de joi.

Tehnicianul a anunțat și că nu va pleca la Damac, formația din Arabia Saudită care ar fi încercat să îl aducă în această iarnă.

Antrenorul Rapidului a anunțat că mai mulți jucători vor fi scoși din lot, considerând că aceștia nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor echipei.

Marius Șumudică: „Unii au demonstrat că nu se ridică la nivelul Rapidului și trebuie să plece”

„Unii trebuie să își facă bagajele. Unii au demonstrat că nu se ridică la nivelul Rapidului și trebuie să plece.

Nu vorbesc acum, o să vedeți la momentul respectiv. Nu vor face parte din lotul care se va deplasa în cantonament în Dubai și vor fi puși pe lista de transferuri ”, a declarat Marius Șumudică.

Nu pleacă la Damac

Antrenorul Rapidului a confirmat că oferta primită de la Damac nu se va concretiza, dorind să rămână alături de giuleșteni.

Am pus capăt, a fost o ofertă, dar am refuzat-o. Relația mea cu patronii (n.r. - m-a convins să rămân), nu puteam să fac așa ceva. Le-am promis fanilor că, dacă nu voi realiza obiectivele, voi pleca singur. Mi-am dorit să ajung la Rapid și nu se pune problema să părăsesc clubul Marius Șumudică

Rapid - CFR 0-2. Marius Șumudică: „CFR a ajuns o dată la poarta noastră”

Giuleștenii, deși au pierdut partida, sunt calificați în „sferturile” Cupei României și vor juca împotriva celor de la Metalul Buzău.

„Știam că suntem calificați, mi-am dorit să câștig, cred că am făcut un joc bun. Am dominat, am pasat foarte bine, am avut ocazii, dar dacă nu marcăm, e greu.

CFR a ajuns o dată la poarta noastră, cu o greșeală de-a noastră. Până la urmă ne-am calificat, în anii precedenți nu ne-am calificat

Am început jocul cu cinci Under 21 și nu știu dacă a fost mare diferență, în timp ce ei cred că aveau doar un singur jucător Under 21. Rapidul va crește, dar nu de la o zi la alta”, a declarat Șumudică, la Prima Sport.

„Nu le-am spus să se dea la o parte!”

Marius Șumudică a vorbit și speculațiile conform cărora Rapid s-ar fi putut relaxa intenționat în meciul cu CFR pentru a evita un duel cu Universitatea Craiova în faza următoare.

Noi am demonstrat că am vrut să câștigăm. Nu pot să le spun jucătorilor „dați-vă la o parte, că trebuie să luăm locul doi”. Am avut ocazii, dacă egalam, ce le-aș fi spus? „Dați-vă la o parte, că trebuie să jucăm cu Metalul”? Marius Șumudică, la Prima Sport