Mihai Stoica (59 de ani) a criticat dur formatul din Cupa României, după eliminarea celor de la FCSB.

Roș-albaștrii au pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-2, în ultima etapă a fazei grupelor.

Managerul de la FCSB s-a declarat extrem de nemulțumit de organizarea Cupei României și a afirmat că echipa sa nu este afectată de eliminarea din competiție.

Mihai Stoica, critici după eliminarea din Cupa României

FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova în ultima etapă din faza grupelor, iar din grupa roș-albaștrilor, Metalul Buzău de pe prima poziție și Craiova de pe locul 2, s-au calificat în faza sferturilor de finală din Cupa României.

După eliminare, Mihai Stoica a declarat că nu este interesat de această competiție și a criticat dur formatul î care se joacă.

„ Este un eșec și atât. Ne-am eliberat programul. Eu nu sunt ipocrit. Nu respect sub nicio formă competiția asta. Este un format anapoda, o bătaie de joc la adresa cluburilor, a noastră în principal.

Am fost obligați să jucăm pe extravilanul de la Borcea. N-am niciun regret că am fost eliminați.

Suporterii au probleme mai importante. Sunt interesați de ce o să facem cu Qarabag, dacă ne calificăm în play-off sau în optimi.

Nu uitați, noi suntem deja calificați în primăvara europeană. Vom mai avea minim 4 meciuri în Europa cu care suporterii se vor delecta.

Cred că e mai important să joci cu Manchester United decât să joci cu Alba Iulia sau Reșița”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.

„Nu dau doi bani pe Cupa României”

MM Stoica spune că echipa sa nu este respectată, fiind forțată să joace în deplasare pe stadioane cu terenuri impracticabile.

„Nu dau doi bani pe Cupa României. Îmi pare rău, dar asta e situația. În momentul în care vom fi respectați și nu vom fi obligați să jucăm pe niște stadioane de doi lei, atunci o să respectăm și noi competiția asta.

Dacă nu câștigăm campionatul e o problemă. Dacă nu ne clasăm în primele 3 e o problemă și mai mare. Poate ajungem în play-out și de acolo să ajungem în cupele europene. Cupa era pe locul 4 ca prioritate. Locul 3 nu știu ce este, dar locul 4 e Cupa.

N-am niciun reproș pentru jucători. Ei n-au intrat să piardă meciul. S-a pierdut meciul, am plecat și am dormit liniștiți.

Cred că ar trebui să-și reconsidere poziția cei care dau avantajul unor echipe ca Metalul Buzău, Alba Iulia, cu tot respectul pentru cei care s-au calificat, ca anul trecut Corvinul.

O echipă de Divizia B care este în urnă cu una din C joacă obligatoriu cu echipa din Divizia C, deci are deja un meci câștigat și două meciuri acasă. Nu e normal! Aș reveni la vechiul format”, a continuat managerul de la FCSB.

Dacă Anglia, Franța și Germania sunt pe formatul ăla, iar noi suntem mai deștepți decât toți, iartă-mă! E o lipsă de respect! Mihai Stoica