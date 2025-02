„Nu s-a asamblat în puzzle”  Marius Șumudică a analizat prestația lui Ankeye: „Are nevoie de grup, să înțeleagă ce înseamnă Giulești”

Marius Șumudică (53 de ani) a vorbit despre David Ankeye (22 de ani) și despre Borisav Burmaz (23 de ani).

Tehnicianul a subliniat că tânărul atacant nigerian mai are nevoie de timp pentru a se adapta.

Claudiu Petrila, cu cinci goluri marcate, este cel mai eficient jucător al Rapidului în acest sezon, fiind urmat de Alexandru Dobre, cu patru reușite.

Marius Şumudică, despre David Ankeye: „Nu s-a asamblat în puzzle”

Marius Șumudică a vorbit despre variantele din atac pe care le are la dispoziție.

„Ankeye e timid, deocamdată nu s-a asamblat în puzzle. Are nevoie de grup și atmosferă , trebuie să înțeleagă ce înseamnă Giulești.

Atacanții mei în momentul de față sunt Ankeye și Burmaz, unul are 22 și altul are 23 de ani. Nu vreau să vorbesc despre eficacitate, Burmaz a dat nouă goluri în sezonul trecut, iar până acum are un gol.

În momentul în care te bați pentru play-off ai nevoie să marcheze atacanții. Dacă așteptăm o fază fixă sau să marcheze benzile e greu ”, a spus Șumudică, conform fanatik.ro

45 de minute a jucat David Ankeye, în meciul Rapid - Unirea Slobozia, încheiat 2-1, pe 4 februarie

Tehnicianul a menționat și problemele fizice ale lui Borisav Burmaz, precizând că amândoi jucătorii din ofensivă au nevoie de un program special de pregătire.

„Burmaz are ceva, sincer. Sper ca Ankeye să crească și să începem să marcăm cu atacanții.

În momentul în care atacantul își marchează e ca și cum portarul îți face un meci mare și te scoate. Trebuie să îi fac să marcheze.

O să am discuții cu ei, o să lucrez mai mult. Nu e vorba neapărat de antrenamente, pentru că lucrăm finalizare și individualizare.

Se vede că Ankeye are calitate, însă e și nepregătit. La Genoa nu intra în calcule, nu știu cât era de luat în calcul în săptămâna meciului. Sper să-l pun pe picioare”, a mai declarat antrenorul, conform sursei citate.

1 gol a marcat Burmaz, în cele 20 de meciuri jucate în acest sezon, conform transfermarkt.com

Burmaz s-a rupt și e out o lună!

Borisav Burmaz a suferit o leziune musculară în urma după meciul cu Unirea Slobozia, scor 2-1.

Surse din cadrul clubului dezvăluie că atacantul sârb ar urma să lipsească între 3 și 4 săptămâni.

Ce urmează pentru David Ankeye la Rapid

Giuleștenii se află pe locul șase în Superliga, cu 38 de puncte acumulate, în cele 25 de meciuri jucate.

Ankeye a fost anunțat în lotul Rapidului, pentru meciul cu Oțelul Galați, care va avea loc astăzi, de la 19.

Borisav Burmaz lipseşte,

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Prima Sport 1 şi Digi Sport 1.