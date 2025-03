Marius Șumudică (53 de ani) a vorbit despre meciul în care echipa lui a jucat în superioritate numerică timp de 60 de minute.

Rapid a remizat cu FCSB, scor 0-0, în derby-ul etapei #29 din Liga 1, pe Arena Națională.

FCSB ocupă primul loc, cu 53 de puncte acumulate. În Schimb, giuleştenii se află pe locul cinci, cu 46 de punct acumulate.

FCSB - Rapid. Marius Șumudică: „I-am respectat prea mult pe adversari”

„Un rezultat echitabil. Chiar îmi pare rău, pentru că am început jocul bine. Am arătat mai bine 11 contra 11, decât am arătat în superioritate numerică.

Când am venit aici, cu punctele făcute înaintea mea, aveam 20 de puncte. Eu am făcut deja 26 de puncte şi mai avem un meci de jucat.

Cred că i-am respectat prea mult pe adversarii noştri. Când îi respecţi prea mult, se întâmplă aceste lucruri.

Am schimbat şi sistemul, am încercat să fac tot ce a ţinut de mine ca să-i duc acolo pe jucătorii mei.

Nu mă gândesc la titlu. Rapid se poate bate la titlu abia în sezonul următor, dacă rămânem împreună şi construim”, a spus Şumudică la Prima Sport.

Le-am zis la final fanilor de la Steaua, pardon, de la FCSB, că astăzi au fost zero. M-au insultat. Le-am zis că astăzi au fost zero ca galerie, în fața suporterilor noștri. Îi felicit pe suporterii noștri. Le-am arătat doar că au fost zero și vor rămâne zero. Băieții ăia șmecheri sunt la Peluza Sud, de la CSA. Ei, săracii, sunt cetățeni Marius Șumudică

FCSB a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică

În minutul 31, Dawa a fost avertizat cu cartonaș galben, după un contact cu Elvir Koljic. Jucătorul giuleștean a căzut pe teren imediat, în urma unui contact de intensitate scăzută.

În acel moment, niciunul dintre cei doi jucători nu se afla în posesia mingii.

Minutul 37 aduce o decizie importantă din partea arbitrului Radu Petrescu, care îl sancționează pe Dawa cu al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Alex Dobre, la marginea terenului.

Astfel, fundașul FCSB-ului a fost eliminat și va rata partida cu Universitatea Craiova, care va avea loc pe 9 martie.

Alexandru Dobre, gol anulat în Rapid - FCSB

Una dintre cele mai haotice faze ale sezonului a avut loc în minutul 68 al derby-ului dintre Rapid și FCSB.

Vlad Chiricheș s-a complicat în careu, după o centrare a lui Alexandru Dobre, mingea a ajuns la Burmaz, care a pasat în fața porții spre Rareș Pop.

Cisotti a respins balonul, Alexandru Dobre a câștigat duelul aerian cu Radunovic și a reușit să-l învingă pe Târnovanu cu o lovitură de cap dintr-un unghi ce părea imposibil.

Totuși, după trei minute de analiză VAR, Radu Petrescu a decis să anuleze reușita jucătorului Rapidului pentru o poziție neregulamentară.

VIDEO: Golul lui Dobre, anulat de Radu Petrescu