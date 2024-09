Stadionul Giulești va fi plin la primul meci acasă de la revenirea lui Marius Șumudică.

U Cluj - Rapid se joacă luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la PrimaSport 1 și DigiSport 1.

Conform anunțului făcut de club pe rețelele de socializare, toate biletele pentru meciul cu U Cluj au fost vândute . Sunt așteptați aproximativ 14.000 de suporteri.

„Cu casa închisă, contra lui «U». Atmosfera se anunță incendiară la revenirea lui Șumi pe Giulești! Avem toate ingredientele pentru o seară frumoasă. Mai puțin de 150 de bilete mai sunt disponibile la VIP și Tribuna I. Mâine seară, luptăm împreuna!”, a notat Rapid pe Facebook.

Revenirea lui Marius Șumudică umple Stadionul Giulești

De la întoarcerea pe banca tehnică a Rapidului, Marius Șumudică a reușit să obțină o victorie cu Poli Iași, cu 2-1, și să înregistreze o remiză în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Ambele meciuri au fost în deplasare, iar acum Marius Șumudică se pregătește pentru revenirea sa pe Giulești.

Înainte de meciul cu Universitatea Cluj, Rapid a mai acumulat o victorie, șase remize și o înfrângere în acest sezon .

Mă întorc în Giulești, asta e cel mai important. Cu cât se apropie ora meciului, cresc și emoțiile. Sper să fie de bun augur. Avem nevoie de rezultat, de tot ce înseamnă dorință, agresivitate, motivație, fiindcă, într-un final, deznodământul la fotbal nu poate fi controlat. Există factori externi care pot să perturbe rezultatul. Marius Șumudică

Marius Șumudică, nemulțumit de pregătirea fizică a jucătorilor

Giuleștenii așteaptă cu interes să vadă cum se va descurca echipa antrenată de Marius Șumudică. Rapid a avut dificultăți în meciul cu Universitatea Craiova, în mare parte din cauza formei fizice precare a jucătorilor.

„Încerc să îmbunătățesc factorul fizic. Sunt un antrenor căruia îi place să domine, să aibă minge. Nu e ușor: faci transferuri, găsești echipa cum o găsești.

Am nevoie de timp și eu. Aș fi avut nevoie ca de aer de un cantonament, cu toată echipa, ca să implementez din filozofia mea. Nu pot să-i încarc. Încerc în fiecare zi să le dau câte un principiu, să-l priceapă.

Nu am nicio baghetă magică. Ultimele două rezultate, cu patru puncte, în două deplasări. Craiova are un lot foarte valoros și nu am pierdut. La Iași am jucat cu stadionul arhiplin. Nu știu câte echipe vor câștiga acolo”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.