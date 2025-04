Pleacă de la Dinamo  Maxime Sivis va părăsi gruparea condusă de Zeljko Kopic în această vară

Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta al celor de la Dinamo, va părăsi echipa la finalul acestei stagiuni.

Maxime Sivis a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, de la formația franceză Guingamp.

Maxime Sivis va pleca de la Dinamo

Des criticat în ultimele luni, Maxime Sivis va părăsi gruparea din „Ștefan cel Mare” la finalul acestui sezon, la doar un an de la venirea în România.

Conform gsp.ro, Dinamo va renunța la aproximativ 10 jucători în perioada de transferuri din vară, unul dintre aceștia fiind francezul Maxime Sivis .

Acesta nu l-a convins pe Zeljko Kopic pe parcursul sezonului, fiind des criticat de către fani din cauza evoluțiilor sale oscilante.

2 pase de gol a reușit Maxime Sivis în tricoul lui Dinamo în 30 de meciuri

Fundașul francez mai are contract cu Dinamo încă un an de zile, plus opțiune de prelungire, însă conducătorii lui Dinamo au decis să încheie angajamentul cu acesta la finalul sezonului curent.

Se anunță schimbări majore la Dinamo

După ce Dinamo și-a îndeplinit obiectivul în acest sezon prin calificarea în play-off-ul Ligii 1, Andrei Nicolescu a anunțat o adevărată „revoluție” la club în pauza competițională de la finalul sezonului.

Andrei Nicolescu a spus că de la Dinamo vor pleca peste 10 jucători, urmând ca la club să se contureze un lot mult mai competitiv pentru următorul sezon.

„Avem o cifră, cifra e destul de mare – spre 10-12 jucători. Avem un nucleu pe care încercăm să îl întărim.

Vorbim despre constituirea unui lot competitiv pe toate posturile, care să aibă cel puțin două opțiuni similare, dacă nu identice”, a declarat Nicolescu.

