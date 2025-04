Târgul online unde găsești piesa perfectă pentru mașina ta

Imaginează-ți scena: ești în garaj, cu mânecile suflecate, mâinile murdare de ulei și cu un motor care nu vrea să coopereze oricât chei îi dai.

Te uiți la piesa stricată și începi să cauți online, sperând că, undeva, cineva vinde exact ce-ți trebuie.

Și, deodată, o găsești. La reducere. Cu livrare. Fără bătăi de cap.

Despre asta este festivalul OLX Digital Expo - Piese auto, agro și accesorii, un eveniment care rulează între 7 și 17 aprilie, pentru toți cei care respiră benzină și visează în chei de 10.

Evenimentul e mai mult decât o serie de reduceri, e o oportunitate să-ți transformi proiectele pe patru roți într-o realitate. OLX adună într-un singur loc tot ce ai putea avea nevoie pentru mașina ta, dar și pentru utilajele care muncesc cot la cot cu tine, în agricultură sau industrie.

Piese Auto pentru cei care cred că fiecare mașină are un suflet

Târgul e o binecuvântare dacă ai vreo mașină în lucru, vrei să-ți schimbi anvelopele de iarnă sau doar cauți un radio nou pe care să-l asculți în drum spre munte. Iată ce poți găsi cu reduceri:

Roți, jante și anvelope

Știi momentul ăla când vine vara și realizezi că anvelopele tale arată ca niște gogoși vechi? OLX te scapă de griji. Găsești cauciucuri de toate tipurile, vară, all season, plus jante din aliaj sau oțel, cu prețuri care n-o să-ți provoace atac de cord, precum anvelope decente de vară la 200 de lei și găsești jante de Audi A6 4K C8 la sub 600 de euro.

Consumabile și accesorii

LED-uri cool, sigle originale, ornamente, toate intră la ofertă. Și dacă ți s-a spart un far, îl găsești și pe ăla. Cam cum e acest lip ornamental de Logan 2 la doar 200 de lei care te bagă-n filme cu Vin Diesel.

Caroserie și piese de interior

De la oglinzi retrovizoare la volane, de la portiere la bare din față, toate piesele care îți reîntregesc mașina sunt acolo. Ai găurit bancheta cu o țigară? Găsești una nouă. Ai „vopsit” bara cu o parcare prost făcută? OLX îți oferă una care arată ca nouă, precum bara asta de BMW Seria 5 E34 la 700 de lei pentru iubitorii de mașini mai vintage.

Mecanică și electrice

Motoare, injectoare, turbine, calculatoare auto. Dacă nu te sperie un pic de muncă, ai tot ce-ți trebuie ca să resuscitezi o mașină moartă sau să-i dai un upgrade serios. Chestii precum aceste injectoare de Jeep, Mercedes 3.0, la 350 de lei.

Alte piese și vehicule pentru dezmembrare

Ai nevoie de o piesă anume, dar nu găsești nimic? Încearcă la dezmembrări. OLX e plin de mașini gata de sacrificiu, din care poți lua exact ce-ți trebuie. E ca un puzzle mecanic pentru pasionați.

Agro & Industrie, pentru cei care știu că productivitatea începe cu o piesă bună

Nu toată lumea caută o piesă pentru mașina de oraș. Mulți dintre noi avem în grijă utilaje agricole, echipamente industriale, tractoare și combine care trebuie să funcționeze impecabil. Pentru ei, OLX a creat secțiuni speciale în cadrul festivalului:

Piese pentru utilaje agricole

Fie că e vorba de un injector pentru tractorul de bază sau niște elemente pentru combina agricolă, găsești tot ce trebuie ca să-ți ții utilajul în mișcare. Și da, la preț redus.

Piese pentru utilaje industriale

Motoare pentru tot felul de utilaje de construcții, sisteme electrice sau hidraulice. Piesele esențiale pentru utilajele grele vin acum cu discount, ceea ce înseamnă mai puține ore pierdute și mai mult timp pentru ce contează: eficiență.

Dezmembrări utilaje

Așa cum pasionații auto caută diamante în mașini de dezmembrat, profesioniștii din industrie găsesc aur în echipamentele second-hand. OLX e locul unde poți descoperi exact piesa de care ai nevoie, fără să comanzi din alte țări sau să aștepți cu săptămânile. Partea mea favorită e că găsești chiar și un încărcător Liebherr 541 funcțional la doar 1000 de euro.

Evenimentul este conceput ca un marketplace extins și concentrat într-o perioadă scurtă, pentru a ușura achizițiile rapide, informate și eficiente. OLX încurajează utilizatorii să verifice cu atenție descrierile produselor, compatibilitatea pieselor cu vehiculul sau utilajul propriu și să contacteze direct vânzătorii pentru detalii suplimentare. Târgul OLX Digital Expo - Piese auto, agro și accesorii se desfășoară exclusiv online, în perioada 7 – 17 aprilie. Îl poți accesa de aici. Evenimentul este susținut de Agromir, companie specializată în comerțul cu anvelope agricole, industriale și auto, piese de tractoare.

Un material susținut de OLX

De Mihai Popescu

Foto de Kato Blackmoore via Unsplash