La un pas de moarte Michail Antonio a vorbit despre accidentul rutier teribil în care a fost implicat: „Sunt recunoscător că sunt în viață”

Michail Antonio (34 de ani) a vorbit pentru prima dată despre accidentul rutier teribil în care a fost implicat.

După 24 de zile petrecute în spital, fotbalistul de la West Ham s-a întors acasă de Anul Nou.

În urmă cu o lună, Michail Antonio a intrat cu viteză, cu mașina, într-un copac, accident în urma căruia fotbalistul a fost captiv între fiarele autoturismului timp de 45 de minute.

Michail Antonio, recunoscător că este în viață

Cu ocazia trecerii în Noul An, Michail Antonio a postat o fotografie pe contul său de Instagram, de acasă, alături de un mesaj emoționant, unde fotbalistul a reflectat asupra accidentului teribil prin care a trecut

„În fiecare an, în această perioadă, sunt întrebat pentru ce sunt recunoscător, și în fiecare an am avut dificultăți în a găsi cuvintele potrivite. Dar anul acesta știu exact pentru ce sunt recunoscător: pentru că sunt în viață.

Vreau să iau un moment pentru a recunoaște ceva ce am ajuns să realizez. Am petrecut mulți ani luând viața ca pe un lucru garantat. Făceam planuri pentru ziua de mâine, pentru anul următor, presupunând mereu că ziua de mâine este asigurată.

Imagini cu mașina condusă de Michail Antonio (FOTO: X)

Am văzut prieteni apropiați trecând în neființă, am fost martor la experiențe în care alții au fost la un pas de moarte, și chiar și atunci nu am înțeles pe deplin cât de prețioasă este viața.

Ce am trăit recent mi-a deschis ochii. Viața este fragilă, și fiecare moment contează. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să merg mai departe și că mi-a permis să fiu încă aici”, a transmis Michail Antonio.

Antonio vrea să se întoarcă pe teren cât mai curând

Continuând, fotbalistul celor de la West Ham a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au ajutat să treacă peste momentul dificil și a anunțat că va reveni pe teren în cel mai scurt timp.

„Mulțumesc serviciilor de urgență, NHS-ului, echipei de ambulanță aeriană, tuturor celor de la spitalele Royal London și Cromwell, și tuturor celor din cadrul clubului West Ham United FC.

Echipei medicale, conducerii, întregului personal, colegilor mei de echipă și fanilor incredibili ai West Ham... Sincer, nu aș fi reușit să trec prin asta fără voi. Vă mulțumesc din tot sufletul.

Iar vouă, celor dragi, care mi-ați fost alături în tot acest timp, nu pot exprima cât de mult însemnați pentru mine.

În final, mulțumesc întregii comunități a fotbalului pentru toată dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat. Au însemnat enorm pentru mine.

Vă iubesc pe toți și sunt infinit recunoscător fiecăruia dintre voi. Un an nou fericit! Voi reveni pe teren în curând ”, a declarat Antonio.