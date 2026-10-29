O avere în geaca lui MM Stoica Fanul care a prins haina aruncată de oficialul FCSB la meciul cu Rapid  a dezvăluit câți bani a găsit +62 foto
Mihai Stoica/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

O avere în geaca lui MM Stoica Fanul care a prins haina aruncată de oficialul FCSB la meciul cu Rapid a dezvăluit câți bani a găsit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 14:58
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, și-a aruncat geaca de bucurie în timpul derby-ului cu Rapid, scor 4-1.
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Oficialul a uitat, însă, un amănunt extrem de important: în ea se afla suma de 1.500 de euro.

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Mihai Stoica și-a aruncat geaca cu 1.500 de euro în ea

Pe norocosul suporter îl cheamă Alin Diaconu. Acesta a povestit întregul eveniment pe larg:

„Am vrut să-i mulțumesc domnului Meme Stoica pentru geacă și pentru ce a uitat în ea. Eu am și video cu el de când mi-a aruncat-o, iar după aceea tot el mi-a făcut semn să mă uit în ea, că a uitat banii. M-am uitat la el și mă gândeam: «Ce să fac cu ei?». În euforia și bucuria aceea, a fost un moment aparte.

Fii atent cum s-a întâmplat! La 3-1 m-am uitat la el; era o bucurie mare, ziceai că vrea să sară de sus de acolo. Eram la VIP cu fata mea la meci.

La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca.

Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva.

Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e ok și am plecat când s-a terminat meciul.

Îmi spuneam: «Băi, cum să fac să-i mulțumesc?», mai mult pentru geacă, dar și pentru bani, bineînțeles. În bucuria lui, mă gândeam să nu-și fi uitat cheile de la mașină sau altceva. M-am bucurat și pentru FCSB că a câștigat”, a declarat suporterul pentru fanatik.ro.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Dacă eram PR-ist nu îmi aruncam geaca nouă în tribună. Am omis că aveam și niște bani în buzunar. Am dăruit-o. Să fie primit! Am uitat că schimbasem niște bani. Dar asta este. Bucuria a fost imensă. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

VIDEO. Al doilea gol marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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