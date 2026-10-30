„Pentru 1.500 € săream eu!” Câți bani avea, de fapt, Mihai Stoica în geaca aruncată la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB a lămurit situația +62 foto
Mihai Stoica. Foto: Sportpictures
Superliga

„Pentru 1.500 € săream eu!” Câți bani avea, de fapt, Mihai Stoica în geaca aruncată la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB a lămurit situația

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 12:42
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit câți bani avea, de fapt, în geaca aruncată unui suporter în timpul derby-ului cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1.
  • Oficialul a negat că ar fi fost vorba de 1.500 de euro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timpul derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica și-a aruncat geaca din zona lojelor către un suporter aflat în sectorul VIP, în bucuria victoriei cu 4-1.

Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește și
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!

Mihai Stoica a dezvăluit câți bani avea, de fapt, în geaca aruncată unui suporter

Haina a ajuns la Alin Diaconu, un fan al FCSB care urmărea partida alături de fiica sa. Acesta a povestit ulterior că Mihai Stoica uitase bani în buzunarul gecii și că i-a făcut semn să verifice ce se află în interior.

Suma ar fi fost de 1.500 de euro, conform fanatik.ro.

Astăzi, 30 octombrie, Mihai Stoica a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu o bancnotă de 500 de lei, emisă în perioada 1925-1938, și a negat informația că ar fi avut 1.500 de euro în geacă.

„O avere, zice presa că am avut în geaca aruncată suporterului fericit. 500 RON! Pentru 1.500 de euro săream eu”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

„Pentru 1.500 € săream eu!” Câți bani avea, de fapt, Mihai Stoica în geaca aruncată la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB a lămurit situația „Pentru 1.500 € săream eu!” Câți bani avea, de fapt, Mihai Stoica în geaca aruncată la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB a lămurit situația

Alin Diaconu, suporterul care a prins geaca, a povestit că gestul a avut loc după ce FCSB a marcat golul de 4-1 împotriva Rapidului.

Fanul a explicat că, inițial, s-a bucurat pentru cadoul primit, fără să știe că în buzunarul interior se aflau și bani.

„La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca.

Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva.

Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e OK și am plecat când s-a terminat meciul.

O să aibă meci peste două săptămâni și, cu siguranță voi fi la acolo. Mi-aş dori să-mi lase un autograf pe geacă. Este un om foarte generos, să-i dea Dumnezeu sănătate și îi mulțumesc! Erau în jur de 1.500 de euro în buzunar”, a declarat Alin Diaconu.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+62 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
suporteri Mihai Stoica liga 1 fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:30
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
09:01
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
09:49
„L-a lovit cu pumnul direct în față” Dezvăluire explozivă făcută de un fost coleg al lui Lewandowski: „Ți-am spus eu că te prind!”
„L-a lovit cu pumnul direct în față” Dezvăluire explozivă făcută de un fost coleg al lui Lewandowski: „Ți-am spus eu că te prind!”
07:00
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
30.10
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
30.10
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
30.10
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
B365
30.10
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
Citește mai mult
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 20 rapid 47 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share