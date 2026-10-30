„Pentru 1.500 € săream eu!” Câți bani avea, de fapt, Mihai Stoica în geaca aruncată la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB a lămurit situația

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit câți bani avea, de fapt, în geaca aruncată unui suporter în timpul derby-ului cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1.

Oficialul a negat că ar fi fost vorba de 1.500 de euro.

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În timpul derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica și-a aruncat geaca din zona lojelor către un suporter aflat în sectorul VIP, în bucuria victoriei cu 4-1.

Mihai Stoica a dezvăluit câți bani avea, de fapt, în geaca aruncată unui suporter

Haina a ajuns la Alin Diaconu, un fan al FCSB care urmărea partida alături de fiica sa. Acesta a povestit ulterior că Mihai Stoica uitase bani în buzunarul gecii și că i-a făcut semn să verifice ce se află în interior.

Suma ar fi fost de 1.500 de euro, conform fanatik.ro.

Astăzi, 30 octombrie, Mihai Stoica a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu o bancnotă de 500 de lei, emisă în perioada 1925-1938, și a negat informația că ar fi avut 1.500 de euro în geacă.

„O avere, zice presa că am avut în geaca aruncată suporterului fericit. 500 RON! Pentru 1.500 de euro săream eu”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Alin Diaconu, suporterul care a prins geaca, a povestit că gestul a avut loc după ce FCSB a marcat golul de 4-1 împotriva Rapidului.

Fanul a explicat că, inițial, s-a bucurat pentru cadoul primit, fără să știe că în buzunarul interior se aflau și bani.

„La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca.

Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva.

Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e OK și am plecat când s-a terminat meciul.

O să aibă meci peste două săptămâni și, cu siguranță voi fi la acolo. Mi-aş dori să-mi lase un autograf pe geacă. Este un om foarte generos, să-i dea Dumnezeu sănătate și îi mulțumesc! Erau în jur de 1.500 de euro în buzunar”, a declarat Alin Diaconu.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

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