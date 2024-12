Hoffenheim - FCSB 0-0. Mihai Stoica a oferit un moment inedit la finalul partidei.

Managerul de la FCSB i-a luat interviu fundașului Valentin Crețu, iar antrenorul Elias Charalambous s-a alăturat ulterior celor doi.

FCSB a scos un punct din deplasarea din Germania și a obținut calificarea matematică în play-off-ul Europa League.

La finalul meciului, roș-albaștrii au fost extrem de bucuroși, iar Mihai Stoica a oferit un interviu special, cu ocazia performanței reușite de campioana României.

Mihai Stoica, Vali Crețu și Elias Charalambous, moment inedit

În timp ce oferea declarații la finalul partidei, managerul de la FCSB, Mihai Stoica, l-a observat pe Valentin Crețu, care se apropia de zona mixtă.

Stoica l-a chemat pe fotbalist să i se alăture și i-a luat un interviu fundașului de la FCSB: „Uite-l, e prea bun Crețu, vino încoace, serios!”. Iată dialogul dintre cei doi:

Stoica: „Cum vă simțiți când sunteți singurul jucător căruia i se scandează numele?”

Crețu: „Foarte mândru, foarte fericit (n.r. Mihai Stoica îl pupă pe obraz pe fotbalist), românii sunt peste tot și ne-au făcut fericiți și mândri că suntem români.”

Stoica: „El doar în timpul meciului nu e emoționat.”

Crețu: „Da, în teren mă transform, sunt alt om, dar în afara terenului sunt diferit, sunt mai sensibil. Suntem acolo, ne bucurăm că am făcut un meci bun, cu o echipă solidă. Am făcut suporterii mândri. Am ajuns la maturitate, ne simțim foarte bine și ne dorim să ne autodepășim la fiecare meci”

Mihai Stoica, alături de Vali Crețu și Elias Charalambous (Captură foto: Prima Sport)

Stoica: „Cum a fost cu atâția suporteri în tribună?”

Crețu: „Eu am fost acolo între ei și noi jucătorii i-am aplaudat, de la un colț la altul.”

Stoica: „Zi-mi când ai jucat în Germania, în ce an și în ce ligă?”

Crețu: „În 2016, în Liga 3 și jucam fiecare meci cu tribunele pline. Atunci mi s-a schimbat mentalitatea.”

Elias Charalambous s-a alăturat celor doi, iar aceștia s-au îmbrățișat, înainte ca antrenorul, alături de fotbalist, să părăsească zona de flash-interviuri.

Mihai Stoica și-a continuat interviul și l-a lăudat pe fundașul dreapta de la FCSB.

„Gândiți-vă că nu îl cunoștea nimeni și uite unde e acum. E în cel mai bun moment al carierei și dă impresia că poate juca din ce în ce mai bine.”, a declarat managerul, pentru Prima Sport.

Rezultatele FCSB

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

Programul FCSB în Europa League

23 ianuarie 2025: Qarabag - FCSB

30 ianuarie 2025: FCSB - Manchester United

31 ianuarie 2025: tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”

13-20 februarie 2025: „șaisprezecimi”

21 februarie 2025: tragere la sorți tablou complet

6-13 martie 2025: optimi

10-17 aprilie 2025: sferturi

1-8 mai 2025: semifinale

21 mai 2025: finala (Bilbao)