Mihăiță Lungu (55 de ani), antrenorul echipei Standard Vaslui , a venit cu explicații după gestul șocant la care a recurs în timpul meciului ACS Husana Huși, la juniori.

, a venit cu explicații după gestul șocant la care a recurs Tehnicianul a strâns de gât un jucător sub 14 ani, din cauza cauza unei pase greșite.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mihăiță Lungu a negat faptul că l-a agresat pe elevul său. Ba chiar mai mult, susține că juniorul s-a întors pe teren cu zâmbetul pe buze, după gestul său.

Mihăiță Lungu: „ L-am ridicat de umeri. Copilul nu a pățit nimic”

„Într-adevăr, am avut un joc în campionatul județean, la Huși. În minutul 23, după mai multe greșeli ale tânărului meu jucător, am simțit că ceva nu este în regulă cu el. Este un jucător bun, nu prea greșește pasele, își face marcajul de fiecare dată, sare la cap.

După trei-patru intervenții am văzut că nu executa ceea ce trebuia și că nu era deloc atent la joc. L-am chemat la margine și i-am spus: «Cosmine, hai să-ți mai explic încă o dată cum se face. Trebuie să iei omul în piept, cu spatele la poarta noastră».

I-am explicat și că, atunci când execută autul, nu trebuie să sară în sus, trebuie să stea cu picioarele lipite de pământ.

L-am ridicat puțin de umeri ca să-i arăt poziția, cu spatele, cum trebuie să stea. Atât cât am putut, pentru că este greu să ridici un copil. Au apărut apoi niște fotografii în care pare că l-aș fi strâns de gât.

Probabil fotografia a surprins un anumit moment, când i-am dat drumul de la umeri. Copilul nu a pățit nimic.

A intrat pe teren și a continuat jocul, a marcat două goluri și a fost unul dintre cei mai buni jucători. Dacă eu aș fi fost agresiv cu jucătorul meu, arbitrii ar fi trebuit să-mi dea cartonaș roșu și să mă trimită în tribună. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Am primit doar un cartonaș galben, pentru că am scos copilul în afara terenului ca să-i explic ce trebuie să facă. Copilul a intrat înapoi în teren zâmbind. A continuat jocul și a dat două goluri”, a declarat Mihăiță Lungu, citat de vasluitv.ro.

Imaginea care contrazice cele afirmate de Mihăiță Lungu

Mihăiță Lungu: „Mama căpitanului a fost martor”

Antrenorul de la Standard Vaslui susține că are și martori care au asistat la incidentul pentru care este acuzat.

„Mama căpitanului echipei era la aproximativ un metru de mine. Poate fi martor. Și arbitrul era acolo, deși nu știu dacă a văzut exact faza, pentru că totul s-a petrecut foarte repede.

Fotografia a fost făcută de jos în sus. Nu știu exact în ce moment a fost surprinsă. Am văzut și eu fotografia. Probabil este momentul în care i-am dat drumul de la umeri, dar copilul nu are urme și nu a pățit absolut nimic. Am martori.

Doamna despre care am vorbit era lângă mine, la aproximativ un metru. Copilul este un jucător foarte bun, pe care eu l-am crescut de mic, de la șase-șapte ani”, a adăugat antrenorul.

Mihăiță Lungu: „Mă consider nevinovat”

Întrebat ce părerere are despre acuzațiile care i se aduc, Lungu a afirmat:

„Eu mă consider nevinovat. Dacă eram vinovat, spuneam: «Da, domnule, l-am strâns.» Dar nu poți să faci așa ceva.

Eu doar i-am explicat copilului cum trebuie să stea, cu spatele la poartă, și cum trebuie să facă marcajul. Totul a durat o fracțiune de secundă.

Copilul nu a stat suspendat în aer, așa cum s-a scris. Nu există așa ceva. Dacă ar fi fost vorba despre o asemenea brutalitate, cu siguranță arbitrul mi-ar fi dat cartonaș roșu și ar fi consemnat incidentul în foaia de arbitraj.

Ulterior am înțeles că ar apărea ceva în foaie. Dimineață, în jurul orei 10.35, am vorbit la telefon cu arbitrul.

Mi-a spus că a fost vorba despre un cartonaș galben. Eu chiar l-am întrebat: «Domnule, dacă ați văzut ceva atât de grav, trebuia să-mi dați roșu.»

Nu am fost brutal. Eu i-am explicat copilului, părintește, cum să facă marcajul și cum să execute autul. Nu am avut absolut nicio intenție să-i fac rău. Dacă se consideră că am greșit prin modul în care am procedat, îmi cer scuze, dar susțin că nu am agresat copilul. Am martori și pot explica exact ce s-a întâmplat.”, a concluzionat Mihăiță Lungu.

Mihăiță Lungu, fost fotbalist în Liga 1

Mihăiță Lungu este fost fotbalist, născut pe 8 august 1971, la Negrești, județul Vaslui. A evoluat în prima ligă pentru Gloria Bistrița, unde a rămas în memoria suporterilor după ce a marcat golul victoriei în partida cu Real Zaragoza, 2-1, în Cupa Cupelor, în septembrie 1994.

Citește și