Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui, a demarat procedurile disciplinare după ce Mihăiță Lungu (55 de ani), antrenorul celor de la Standard Vaslui, și-a strâns de gât un junior sub 14 ani.

Tehnicianul ar fi recurs la acest gest șocant din cauza unei pase greșite a elevului său, lucru care l-a enervat la culme.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gheorghiță susține că a înaintat cazul către Comisia de Etică și Disciplină, dar și urgentarea procedurilor de predare a raportului de joc.

Președintele AJF Vaslui a condamnat gestul lui Mihăiță Lungu și susține că o decizie în cazul acestuia va fi luată cel târziu sâmbătă.

AJF Vaslui, măsuri după scenele șocante de la juniori

„Meciul s-a disputat aseară, iar eu am văzut imaginile dimineață. La prima oră am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul AJF Vaslui.

Am solicitat urgentarea procedurilor de predare a raportului de joc al arbitrilor. Am solicitat informații și de la persoanele implicate. Acestea vor ajunge în cursul acestei zile, în seara asta.

Dacă vom avea toate datele Comisia de va întruni în această seară și va lua o decizie, dacă nu, cel mai târziu mâine. Atitudinea antrenorului este de neiertat. El este antrenor cu licență C la clubul de juniori Standard Vaslui.

Meciul s-a jucat la Huși. A fost un șoc pentru toată lumea. Astfel de gesturi n-ar trebui să se vadă nicăieri, cu atât mai puțin pe un teren de sport. Nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla așa ceva. Nu am mai avut astfel de cazuri de violență la nivel de copii și juniori.

Membrii Comisiei vor cerceta dacă antrenorul Mihăiță Lungu a mai recurs la violențe împotriva copiilor. Eu nu-mi amintesc să mai fi fost sancționat pentru așa ceva.

Nu am discutat momentan cu părinții copilului agresat. Cu siguranță vom avea o discuție și cu ei. Acum nu e momentul potrivit, având în vedere situația. În funcție de ce vom discuta vom fi în măsură să sprijinim cât mai mult copilul. Practic, copilul suferă cel mai mult după acest incident. Toată opinia publică este scandalizată.

Antrenorul era omul care trebuie să-l sprijine, să-l ajute. Copiii vin la fotbal să se bucure, să fie încurajați de antrenori, să-i dezvolte”, a declarat Bogdan Gheorghiță pentru GOLAZO.ro.

Meciul s-a disputat într-o competiție organizată de AJF Vaslui pentru echipele de U13-U15, cărora n-am reușit să le facem campionate pentru fiecare categorie. Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui

FRF: „Protecția copiilor și asigurarea unui mediu sigur de dezvoltare în cadrul fotbalului reprezintă o prioritate absolută”

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere și Federației Române de Fotbal.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră în legătură cu incidentele de la meciul ACS Hușana Huși și Standard Vaslui în cadrul Campionatului Județean U14, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Vaslui, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări:

Federația Română de Fotbal a luat act de aspectele semnalate în mass-media cu privire la incidentele de la partida menționată. Având în vedere gravitatea faptelor, Secretarul General al FRF va sesiza în mod oficial Comisia de Disciplină și Etică a FRF pentru cercetarea cazului și aplicarea măsurilor regulamentare ce se impun.

În conformitate cu modificările aduse Regulamentului Disciplinar în august 2024 de către Comitetul Executiv al FRF, Secretarul General al FRF are competența de a formula sesizări cu privire la abaterile disciplinare săvârșite în cadrul oricăror meciuri sau competiții (oficiale sau amicale) organizate pe teritoriul României de către Asociațiile Județene de Fotbal, precum și în cazurile în care sunt implicate cluburi afiliate la AJF-uri.

În baza datelor existente în evidențele Federației Române de Fotbal, domnul Mihăiță Lungu deține Carnet de Antrenor și Licența UEFA C valabilă. Această calificare îi conferă dreptul de a activa ca antrenor la nivelul competițiilor județene U14, organizate sub egida AJF Vaslui.

Protecția copiilor și asigurarea unui mediu sigur de dezvoltare în cadrul fotbalului reprezintă o prioritate absolută pentru FRF, iar incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă! Modificările regulamentare adoptate de Comitetul Executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor.

Mihăiță Lungu nu a ținut cont de prezenta celorlați copii/ Foto: sursa: vremeanoua.ro

Ce spune regulamentul FRF

Sancțiunile pentru antrenorii care comit acte de abuz împotriva jucătorilor minori, inclusiv abuz fizic, sexual, emoțional și neglijență.

Aceștia vor fi amendați cu sume între 10.000 și 20.000 de lei și riscă suspendarea licenței pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani. În plus, pentru a reveni în activitate, antrenorii trebuie să demonstreze că au absolvit un curs de safeguarding, potrivit regulamentului FRF.

Mihăiță Lungu, fost fotbalist în Liga 1

Mihăiță Lungu este fost fotbalist, născut pe 8 august 1971, la Negrești, județul Vaslui. A evoluat în prima ligă pentru Gloria Bistrița, unde a rămas în memoria suporterilor după ce a marcat golul victoriei în partida cu Real Zaragoza, 2-1, în Cupa Cupelor, în septembrie 1994.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport