Ultrașii din Ghencea au scandat injurii la adresa noului selecționer al României, Mircea Lucescu

Derapajul a avut loc în timpul partidei Steaua-FC Argeș 0-0, meci din prima etapă a Ligii 2

Mircea Lucescu a revenit pe banca naționalei României după aproape 14.000 de zile

Primii contestatari ai lui Mircea Lucescu sunt fanii echipei Steaua București.

Ultrașii din Ghencea l-au înjurat pe Il Luce la doar câteva ore după ce a fost prezentat oficial de Federația Română de Fotbal.

Galeria Stelei, derapaj la adresa lui Mircea Lucescu

Ultrașii din Ghencea nu îi iartă lui Mircea Lucescu trecutul de la rivalele Dinamo și Rapid. Fanii prezenți la partida Steaua-FC Argeș l-au înjurat pe noul selecționer chiar în finalul meciului, notează reporterii GOLAZO.ro

Derapajul ultrașilor steliști: „Mircea Lucescu, la m...e, Mircea Lucescu!”

Imediat, au scandat "România, România"

Nici Nicolae Dică nu a scăpat, după ce fostul fotbalist din Ghencea, acum antrenor la FC Argeș, a fost chemat în repetate rânduri să salute galeria roș-albastră și a refuzat, ignorându-i total pe cei din Peluza Sud.

„Sclavul lui Gigi, Dică, ești sclavul lui Gigi” i-au strigat ultrașii ca răspuns.

„Il Luce”, istorie cu Dinamo și Rapid

Mircea Lucescu are în palmares ca jucător la Dinamo șapte titluri de campion și o Cupă a României, toate cucerite în perioada 1963-1990.

Ca antrenor, Il Luce a câștigat un titlu și două Cupe ale României.

Cu Rapid, Mircea Lucescu a câștigat titlul, Cupa și Supercupa României.

Mircea Lucescu: „Am pus fotbalul în prim-plan”

„ Nu pot să iau în considerare ce spune unul sau altul, în funcție de interes . Eu sunt acum la echipa națională.

Rivalitatea Dinamo - Steaua a fost pozitivă pentru fotbalul românesc, rivalitățile împingeau fotbalul și performanțele înainte.

Nu m-am atașat de o singură echipă și simbolului pe care o echipă îl aducea. Am pus în prim-plan fotbalul . Am trecut de la o rivală la alta, pe unde am fost. De la Dinamo la Rapid, în Turcia de la Galatasaray la Beșiktaș, în Ucraina de la Șahtior la Dinamo Kiev.

Eu am considerat permanent că rivalitatea face competiția mai puternică. N-am niciun fel de parti-pris-uri în legătură cu o echipă sau alta. Merg la jocurile tuturor echipelor, discut cu toată lumea, dau sfaturi atât cât pot", a spus Lucescu la conferința de presă de azi.

