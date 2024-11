Replică pentru Rednic  Mircea Lucescu a auzit declarația „Puriului” și a reacționat: „Câte goluri are el în 16 etape?”

Selecționerul României, Mircea Lucescu (79 de ani), a oferit o replică după afirmațiile lui Mircea Rednic (62 de ani) cu privire la jocul „tricolorilor” din ultimele meciuri.

Tehnicianul echipei din Arad consideră că naționala României a practicat un joc modest în Liga Națiunilor, în pofida punctajului maxim obținut.

„Tricolorii” au obținut șase victorii din tot atâtea partide în grupa de Liga Națiunilor, dar jocul nu l-a impresionat pe Mircea Rednic.

În plus, tehnicianul consideră că formația din Kosovo a fost superioară în ambele dueluri, chiar dacă le-a pierdut mereu cu 0-3 (o dată la „masa verde”).

Rezultatele au fost, da, dar jocul? Kosovo a fost mai bună decât noi în ambele meciuri. Nu spuneți aoleu. Eu spun adevărul. Nea Mircea a cerut numai rezultate. Numai asta a vrut. Mircea Rednic, antrenor UTA

Mircea Lucescu: „A spus că mă interesează doar rezultatul. Dimpotrivă”

Mircea Lucescu a dorit să-l întrebe pe „adversarul” său câte goluri a marcat UTA în 16 partide, în comparație cu cele 18 goluri marcate de România în cele 6 jocuri din Liga Națiunilor.

14 goluri a marcat UTA Arad în cele 16 etape jucate în Liga 1, în acest sezon.

În același timp, „Il Luce” l-a contrazis pe Rednic și i-a transmis că este foarte interesat de jocul echipei, de estetică, nu numai de rezultat.

„Mă uitam și la Rednic, l-aș întreba câte goluri are el marcate în 16 partide. Noi am marcat 18 goluri (n.red. - 15 goluri pe teren + 3 de la „masa verde”), în contextul unui joc bun. OK, echipa nu joacă bine în accepțiunea noastră, cei care suntem obișnuiți la un nivel mare.

Nu ai cum să marchezi atât fără să joci bine. Aș vrea să îl întreb pe el ce înseamnă joc bun, probabil diferit de ce consider eu joc bun. A spus că pe mine mă interesează doar rezultatul, nu este cazul, dimpotrivă.

Dar băieții trebuie felicitați, arată din ce în ce mai bine, sunt disponibili la efort, vor să evolueze. Este un grup foarte omogen, organizat, dar nu mai era suficient, era nevoie să înceapă să vină și alți fotbaliști”, a declarat Mircea Lucescu, la Fanatik.