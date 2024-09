Gimnasta americană Jordan Chiles și-a făcut apariția la Gala MTV Video Music Awards și a primit un ceas de bronz în formă de medalie de la rapperul Flava Flav, aluzie la bronzul pierdut la Jocurile Olimpice de la Paris în fața Anei Maria Bărbosu.

La o lună după ce TAS a decis să-i atribuie medalia de bronz la sol româncei Ana Maria Bărbosu, iar Jordan Chiles a ieșit de pe podium, gimnasta americană a participat la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, MTV Video Music Awards.

Jordan Chiles, celebrată la MTV VMA

Jordan Chiles a urcat pe scenă alături de Flava Flav pentru a prezenta primul premiu al serii, dar înainte de acest moment, rapperul a premiat-o chiar pe gimnastă: i-a pus la gât un ceas de bronz în aplauzele puternice ale spectatorilor de pe UBS Arena, din New York.

Flavor Flav gives Jordan Chiles a bronze clock medal while presenting at the #VMAs pic.twitter.com/hG6edc3XxX — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024

„Știu că au încercat să-ți ia medalia”, a spus Flava Flav în fața mulțumii care a huiduit decizia TAS. „Ți-am adus ceva ce ei nu-ți pot lua”, a continuat artistul.

Gestul a emoționat-o pe Chiles: „Wow. Nici măcar nu știu ce să spun”.

Jordan Chiles: „Am făcut tot ce trebuia, am respectat regulile”

Tot marți, Jordan Chiles a participat Forbes Power Women's Summit și a povestit cum „inima ei a fost frântă” de tot ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Mi-a fost luat cel mai important lucru: recunoașterea a ceea ce am fost. Nu este vorba despre medalie. Este vorba despre culoarea pielii mele. M-am simțit golită. Am simțit că m-am întors în 2018, când mi-am pierdut dragostea pentru sport. Acum, am pierdut-o din nou”, a spus Chiles conform USA Today Sports.

„Acum simt toată dragostea oamenilor, dar mi-a fost foarte greu la început din cauza faptului că aveam inima frântă. Am simțit că nu există mulți oameni care să mă susțină”.

Chiles a comparat momentul trăit la Jocurile Olimpice cu un moment dificil din 2018:

„Eram atunci în situația de a face față unui antrenor care m-a abuzat emoțional și verbal și nu am avut capacitatea de a-mi folosi vocea sau de a fi auzită. Așa simt acum, că nu am fost capabilă să mă fac auzită.

Am scris istorie și voi continua să fac asta. Am respectat regulile. Antrenoarea mea a respectat regulile. Am făcut tot ce trebuia, corect. Plâng, mă enervez, am emoții. Dar, de asemenea, înțeleg că da, sunt de două ori campioană olimpică. Sunt o campioană mondială. Sunt toate aceste lucruri.

Voi continua să strălucesc, pentru că steaua mea nu se va stinge niciodată și voi continua mereu să merg înainte”.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Paris

Pe scurt, faptele au fost acestea: