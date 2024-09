Nebunie la Napoli Debutul lui Conte pe „Maradona”: 3 goluri, lacrimi și urlete de bucurie

Napoli a trecut de Bologna, în etapa #2 din Serie A, 3-0

Golurile au fost reușite de Di Lorenzo, Kvaratskhelia și Simeone

Antonio Conte a exultat la fiecare gol și la finalul partidei, reacțiile sale devenind virale pe rețelele de socializare

După gol, căpitanul napolitanilor, Giovanni di Lorenzo, a lăcrimat, arătând spre sigla de pe tricou și a făcut gesturi de bucurie spre peluza gazdelor.

Di Lorenzo a fost în centrul unui scandal vara aceasta, cerând să fie lăsat să se transfere la Juventus pentru că nu se mai simțea apreciat de club, însă venirea lui Antonio Conte a schimbat datele problemei și căpitanul celui de-al treilea titlu a rămas până la urmă la Napoli.

A fost o vară un pic specială. Dar când se dezlănțuie atâta răutate față de mine, înseamnă sunt și foarte iubit. Oamenii îmi transmit această iubire, iar eu încerc să le răspund pe teren. O revenire emoționantă acasă, golul îl dedic oamenilor care mă iubesc Giovanni di Lorenzo

Antonio Conte: „«Maradona» va fi «Maradona». Publicul, al doisprezecelea jucător”

Antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale, 3-0, după o săptămână grea cauzată de înfrângerea din prima etapă, de la Verona.

„Am încredere în grup, a fost important să reacționăm imediat. Am avut spiritul potrivit, sunt încântat și emoționat de prima victorie din Serie A ca antrenor al lui Napoli.

Întotdeauna am spus-o și o repet în seara asta, am mare încredere în grup. Se naște o relație indisolubilă cu acești băieți, oameni respectabili care se antrenează foarte bine și cărora le pasă foarte mult de tricoul Napoli.

Nu ne-am pierdut niciodată dorința de a ne sacrifica, pentru a ridica capul din nou. În a doua repriză la Verona am fost dezamăgit, pentru că au reapărut unele «schelete» pe care am vrea să le lăsăm în urmă. A fost o săptămână grea, dar am înțeles că trebuie să fim uniți, altfel nu ajungem nicăieri.

Cele trei puncte cu Bologna sunt fundamentale, este prima mea victorie ca antrenor al lui Napoli și sunt entuziasmat, dar trebuie să fie doar un punct de plecare. Publicul a fost al doisprezecelea jucător.

Eu nu aveam nicio îndoială că «Maradona» va fi «Maradona » . Antrenorii, antrenorii și jucătorii trec, ceea ce rămâne mereu este dragostea unor oameni profund atașați de club, cărora a trebuit să le transmitem un mesaj”, a declarat Conte după meci.

Ni l-am dorit foarte mult pe Buongiorno, fiind tânăr poate petrece mulți ani la Napoli și în viitor poate deveni căpitan chiar, când Di Lorenzo se retrage. Giovanni a fost extraordinar astăzi. Alessandro este puternic pe faza defensivă, îi cer mai multă încredere și curaj în faza de posesie. E un transfer extraordinar Antonio Conte

VIDEO Rezumatul meciului Napoli - Bologna 3-0