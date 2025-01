Al-Attiyah, prințul Dakarului Qatarezul vrea titlul cu Dacia Sandriders și visează să spulbere recordurile legendarilor Vatanen și Peterhansel: „Trebuie să fiu inteligent”

N asser Al-Attiyah , pilotul echipei Dacia Sandriders, a declarat că obiectivul său este câștigarea Raliului Dakar, însă pentru asta „trebuie să fie foarte inteligent”.

, pilotul echipei Dacia Sandriders, a declarat că obiectivul său este câștigarea Raliului Dakar, însă pentru asta „trebuie să fie foarte inteligent”. Qatarezul are 47 de victorii de etapă în carieră și aspiră la recordurile uriașilor Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel.

Nasser Al-Attiyah se află pe locul 3 în clasamentul general, după 2 etape. Pilotul din Qatar este devansat de liderul Hendrik Lategan (Toyota Gazoo Racing) și de Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing).

Citește și Cătălin Tolontan Marele deșert românesc Citește mai mult Cătălin Tolontan Marele deșert românesc

Nasser Al-Attiyah se vrea prinț la Dakar la volanul Daciei Sandriders

Nasser Al-Attiyah și-a exprimat clar obiectivul la Raliul Dakar, ediția 2025. Qatarezul care luptă pentru marele trofeu cu sud-africanul Lategan și sauditul Al-Rajhi, țintește sus în cea mai dificilă cursă de anduranță din lume.

„Cel mai important lucru pentru mine în acest moment este să câștig Dakar-ul.

Trebuie să fiu inteligent pe tot parcursul cursei, nu este nevoie să câștig nicio etapă, doar să câștig Dakar, așa cum au făcut-o Sainz și Peterhansel.

Am 47 de victorii de etapă, dacă trebuie să câștig mai mult, poate am să atac recordurile deținute de Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel.

Vreau să fiu prințul Dakarului. Dar să aspir la domnia lui Peterhansel este deja un cuvânt prea mare”, a declarat Nasser Al-Attiyah, citat de marca.com.

Pentru Al-Attiyah, etapa a 2-a a fost una cu peripeții.

„Sunt fericit că am terminat cursa. În ultimii 50 de kilometri am avut o problemă cu o anvelopă perforată, am avut probleme cu direcția și de aceea am decis să mergem ușor până la sfârșit.

Am pierdut ceva timp (n.r. - 4 minute față de Al-Rajhi), însă cel mai bun lucru este că am terminat cursa”, a spus Al-Attiyah pentru sursa citată.