Neymar (34 de ani) și-a pierdut cumpătul și s-a certat cu fanii celor de la Coritiba după meciul câștigat de Santos, scor 1-0, în etapa #35 din campionatul Braziliei.

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Mai mulți suporteri ai gazdelor, aflați în tribunele stadionului Couto Pereira, l-au provocat pe brazilian cu scandări ironice.

Neymar i-a insultat pe fanii celor de la Coritiba: „Ar trebui să mă respectați, rataților”

Neymar a ripostat cu un val de injurii, transmițându-le fanilor că echipa lor va retrograda în liga secundă.

„Terminați cu prostiile! O să ajungeți în liga a doua, idioților! Asta e problema voastră! Ar trebui să mă respectați, rataților, aveți o echipă mică, de rahat! a urlat Neymar către fani, potrivit footmercato.net.

Com a vitória do Santos, Neymar falou bastante para alguém do Coritiba. #futebol #coritiba #santos #brasileirao https://t.co/vS945y17JS — ge (@geglobo) November 19, 2026

Pentru starul brazilian, meciul împotriva celor de la Coritiba a fost primul după suspendarea de două etape primită în urma eliminării din meciul cu Bahia (1-1).

Neymar a încercat să-și pună în valoare calitățile tehnice prin mai multe acțiuni individuale, reușind să-și creeze trei ocazii de gol. Două dintre execuțiile sale au trecut pe lângă poartă, iar cea de-a treia a fost respinsă de goalkeeperul Pedro Rangel.

Brazilianul a fost implicat și în construcția golului marcat de Gabriel Barbosa în minutul 90+2. Potrivit sursei citate, fostul star de la Barcelona și PSG a avut și mai multe contre verbale cu mijlocașul și veteranul celor de la Coritiba, Thiago Santos (37 de ani).

Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului din Brazilia, Santos ocupă locul 8, cu 50 de puncte, în timp ce Coritiba este pe 13, cu 42, 4 mai multe decât Internacional, formație ce ocupă primul loc retrogradabil.

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