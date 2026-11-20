Victor Angelescu (42 de ani), președintele de la Rapid, a dezvăluit planurile clubului pentru perioada de mercato din iarnă.

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Oficialul a anunțat că cel puțin doi jucători sunt așteptați să ajungă în Giulești, dar numărul achizițiilor ar putea crește în funcție de desfășurarea negocierilor cu fotbaliștii aflați în ultimele șase luni de contract.

Printre aceștia se numără Marian Aioani, Alexandru Dobre, Răzvan Onea şi Alex Paşcanu.

Victor Angelescu: „Ar trebui să aducem măcar doi jucători cu experienţă”

„Trebuie să avem un lot normal, nu de 33 de jucători. Din punctul meu de vedere, ar trebui să aducem măcar doi jucători cu experienţă, vedem şi în funcţie de negocieri, că poate aducem 3-4 sau 5, dar măcar doi jucători trebuie să aducem.

Avem o echipă foarte tânără, avem jucători şi români, şi străini, atunci avem nevoie de 2-3 jucători cu experienţă şi să-i punem lângă aceşti tineri.

Avem listă pentru fiecare poziţie, dar întâi vedem ce se întâmplă cu jucătorii cu care negociem, vedem ce jucători pleacă şi apoi vedem ce jucători vrem să aducem”, a declarat Victor Angelescu, citat de primasport.ro.

Rapid a terminat turul sezonului regulat pe locul 3, cu 31 de puncte, două mai puțin față de Dinamo și U Craiova.

Giuleștenii se pregătesc de confruntarea cu Sepsi, programată luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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