Nicolae Dică (44 de ani) a transmis că decizia de a fi demis a fost premeditată și a dat de înțeles că Viorel Tudose, sponsorul principal al celor de la FC Argeș, a avut de a face cu acest lucru.

Revenit în această vară la FC Argeș, Nicolae Dică a rezistat doar patru luni pe banca echipei, care l-a dat în fotbalul mare.

Nicolae Dică a răbufnit după ce a fost demis de FC Argeș

Tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că Tudose ar fi cel care a insistat ca el să fie înlăturat de la club.

„ A fost decisă dinainte demiterea mea. Se aștepta doar un eșec sau un semieșec. Dinainte de meciul cu Chiajna, așa am auzit. Nu asta a fost o mare problemă pentru mine, o problemă e că la un club ca FC Argeș decide cineva care nu este în club. Și asta cred că e mai rău pentru FC Argeș .

(n.r. – te referi la domnul Tudose?) Nu vreau să-i dau numele, pentru că nu vreau să mai discut, dar e o persoană care nu este în club în acest moment, din vară nu mai face parte din club, care a fost sponsor la această echipă, dar nu a mai băgat niciun ban. Un om care poate să sune jucătorii, să vorbească cu ei… A vorbit și înainte, vorbește și acum.

Vorbesc prea mult despre această persoană care are ceva cu mine și nu știu ce. Nu știu care este motivul, pentru că eu am iubit și voi iubi în continuare FC Argeș, la acest club am petrecut jumătate din viața mea.

Am fost acolo la Liga 3, când am reușit să promovez această echipă și am venit cu bani de acasă, bani mulți pentru un antrenor. Un lucru pe care nu trebuia să-l fac, dar am făcut-o pentru mine, din iubire față de club. Eu m-am dus la greu.

Am făcut lucruri bune cât am stat acolo un an și jumătate. Am reușit să promovez echipa cu 250.000 de euro buget, adică un buget foarte mic. Cel mai mare salariu al unui jucător atunci era de 1.700 de lei.

Când m-am întors la Liga 2, cu un avut un buget de 400.000 de euro până în iarnă, cu cel mai mare salariu de 7.000 de lei, am făcut acel lot cu care s-a promovat în SuperLiga. Nu am înțeles de ce acest domn are ceva cu mine”, a declarat Dică, la Fanatik.

Viorel Tudose: „ Nu vreau să mai cobor la nivelul acestui Nicolae Dică”

La scurt timp după declarația lui Nicolae Dică, Viorel Tudose a reacționat și a transmis că nu are nici o legătură cu demiterea acestuia.

Mai mult decât atât, Tudose a sugerat că Dani Coman ar fi de fapt cel care l-a demis.

„Nu vreau să mai cobor la nivelul acestui Nicolae Dică. A știut clar de la început că eu nu-l vreau la FC Arges, dar însă și așa, pentru binele clubului chiar îmi doream să aibă rezultate. Adică voi credeți că eu mă rugam ca el să piardă și să îi fie rău lui FC Argeș? Omul are un scurtcircuit de logică.

Ba spune că sunt în afara clubului, ba spune că eu l-am dat afară și că nu înțelege. Dar, de unde știe el că sunt eu în afara clubului? Știe el contractele? Știe el ce bani bag eu? El a spus că nu am văzut eu live meciuri câte goluri are el ca fotbalist. Iar eu îi spun că el nu are școală câtă vacanță am eu.

Nu l-am lucrat eu, așa cum insinuează el acum și nu l-am dat eu afară. La ora 2.30 în ziua respectivă eu am primit telefon de la Dani Coman ca să mă întrebe ce facem cu el. M-a întrebat dacă reziliem cu el. Eu i-am spus lui Coman că el este cel care trebuie să ia decizia, că el l-a adus și el trebuie să își asume, nu eu. Vă rog să verificați la Dani Coman ce vă spun acum.

Dar până la urmă care e problema lui Dică? El mă plătește pe mine sau eu pe el? Acest domn milionar, cum mă numește el ironic, a băgat bani la FC Argeș și a ajutat clubul ăsta în ultimii ani. Dar, nu vreau să mai vorbesc nimic despre Dică, deoarece nu vreau să mai cobor la nivelul lui”, a spus Viorel Tudose, pentru Prosport.