Scandalul pariurilor ilegale Nicolo Fagioli rupe tăcerea: „Am făcut greșeli și am plătit pentru ele. Acum cer respect”

Mijlocașul italian Nicolo Fagioli (24 de ani) a cerut iertare foștilor colegi pentru faptul că au fost târâți în scandalul legat de implicarea sa în pariuri sportive online.

În același timp, fotbalistul legitimat la Fiorentina consideră că și-a învățat lecția și că merită o a doua șansă.

Săptămâna trecută, procurorii din Milano au pus sub investigație 13 fotbaliști pentru pariuri online ilegale, în urma mărturiilor oferite de Sandro Tonali și Nicolo Fagioli din 2023.

Cei doi internaționali italieni au primit suspendări lungi, pierzând aproape tot sezonul trecut, după ce au acceptat acorduri de recunoaștere a vinovăției, dar și să facă terapie pentru dependența de jocuri de noroc, conform apnews.com.

Fagioli a fost suspendat 7 luni, iar Tonali 10 luni.

Nicolo Fagioli și-a cerut scuze

Presa din Italia a relatat că Fagioli a contactat peste 30 de persoane pentru a achita datorii de 587.000 de euro și că s-a folosit de un magazin de bijuterii din Milano pentru a face plățile.

„Am făcut greșeli și am plătit pentru ele. Și, la fel ca oricine face o greșeală și plătește, am tot dreptul să mă ridic din nou...Aveam 19 ani când s-a întâmplat totul și am fost copleșit de dependența de jocuri de noroc.

Regret, dar viața mi-a oferit o a doua șansă și vreau să profit de ea, după ce am fost deja pedepsit pentru tot ce meritam să fiu pedepsit. Acum cer respect, după ce am trecut printr-un proces și am primit o sentință echitabilă”, a scris Fagioli pe contul personal de Instagram.

Fagioli: „Îmi cer scuze față de colegi”

Nu există dovezi concrete că și ceilalți jucători ar fi pariat pe meciuri de fotbal online, însă apar în declarațiile oferite de Tonali și Fagiolo.

Aceștia sunt investigați pentru activitate pe platforme ilegale de poker online și pentru că au pariat pe alte sporturi.

Drept urmare, aceștia nu riscă o suspendare, ci doar o amendă de maximum 250 de euro din partea autorităților italiene.

Printre jucătorii care i-au împrumutat bani lui Fagioli se regăsesc și Radu Drăgușin (23 de ani), actualmente la Tottenham, și Gabriele Boloca (24 de ani), acum la Albinoleffe, fost internațional român de tineret, scrie Gazzetta dello Sport.

„Îmi cer scuze față de toți colegii și prietenii mei care, din cauza greșelilor mele, se regăsesc implicați sau menționați în această situație. Și vreau să le mulțumesc celor de la Fiorentina, de la Juventus, prietenilor și familiei mele, care nu au încetat niciodată să mă sprijine într-o perioadă atât de dificilă. Chiar dacă, cu siguranță, i-am dezamăgit”, a completat Fagioli.

