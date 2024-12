Avertismentul lui Bancu  Prima reacție după tragerea la sorți pentru calificările CM 2026: „ Am suferit și cu echipe mult mai slabe”

Nicușor Bancu (32 de ani), fundașul stânga al Universității Craiova și al naționalei României, a vorbit despre adversarele din preliminariile CM 2026.

România se află în grupa H, alături de Austria, Cipru, San Marino și Bosnia.

La finalul partidei câștigate de olteni împotriva celor de la Sepsi, 2-1, Bancu a vorbit și despre grupa României din preliminariile CM2026.

Nicușor Bancu: „Nu mai sunt echipe mici”

Acesta este de părere că nu mai există echipe mici, iar România trebuie să trateze toate partidele serios, deoarece are o șansă imensă de a se califica la un Campionat Mondial pentru prima dată după 28 de ani.

„E o grupă echilibrată, nu mai sunt echipe mici. Cu siguranță avem o șansă mult mai mare, pentru că am scăpat de adversari foarte puternici, dar dacă nu tratezi meciurile serios te poate bate oricine.

Ați văzut că în ultimele meciuri am suferit și cu echipe mult mai slabe. Noi trebuie să tratăm toate meciurile serios și avem șanse”, a declarat Nicușor Bancu la Digi Sport.

Nicușor Bancu: „Mă bucur că am învățat ceva”

Căpitanul Universității Craiovei a tras și câteva concluzii după victoria de pe teren propriu cu Sepsi, ce i-a urcat pe olteni pe locul 4, cu 32 de puncte, la 3 de liderul Dinamo.

„A fost o partidă foarte grea, dar victoriile se obțin cu muncă și sudoare. Mă bucur că am învățat ceva și în această seară ne-am apărat cu toții așa cum trebuie și am avut atitudinea potrivită.

Din păcate, golul a venit iar pe o greșeală, dar se mai întâmplă. Per total, eu zic că am făcut o partidă bună și consider că am meritat victoria”.