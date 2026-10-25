Campos a taxat-o pe CFR Cluj Portughezul, foarte deranjat după meci: „O singură echipă a vrut să câștige. Am jucat ca Barcelona”

CFR CLUJ - DINAMO 2-2. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, i-a înțepat pe ardeleni, după remiza din Gruia.

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Antrenorul portughez al „câinilor” și-a taxat adversara pentru modul de joc pe care l-a abordat.

CFR CLUJ - DINAMO 2-2 . Nuno Campos: „Peste 600 de pase ca Barcelona”

„În primul rând, sunt foarte mândru de echipa mea. E dificil să joci contra unei formații care se apără, nu există spații, dar această echipă are un suflet mare.

Cred până în ultimul moment și, dacă am mai fi avut timp, poate câștigam. Mentalitatea jucătorilor a fost fantastică. Numărul de șuturi arată că doar una dintre echipe a vrut să marcheze și să câștige meciul.

De două ori mai multe șuturi, posesie mai mare, peste 600 de pase, ca Barcelona. Asta am simțit azi. Din păcate, ei au tras de două ori și au marcat”, a declarat Nuno Campos la Prima Sport.

Întrebat despre inspirația pe care a avut-o la schimbări, tehnicianul a replicat:

„Credem în toți jucătorii noștri. Unii au mai puține minute, alții mai multe, dar credem în toți. Am schimbat, am riscat foarte mult, Tarbă a fost fundaș dreapta. Am făcut tot ce am putut și meritam egalul, poate chiar mai mult”, a concluzionat Campos.

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