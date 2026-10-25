Șumudică și Nuno Campos s-au certat FOTO. Contre între cei doi la finalul meciului CFR - Dinamo » Momentul, surprins de camere

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, și Nuno Campos (51 de ani), tehnicianul lui Dinamo, au avut un schimb tensionat de replici la finalul meciului încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa #13 din Superliga.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Schimbul de replici a avut loc imediat după fluierul de final, după ce Dinamo a revenit de la 0-2 și a obținut un punct în finalul partidei din Gruia.

Marius Șumudică și Nuno Campos, contre după CFR Cluj - Dinamo 2-2

În imaginile surprinse de Prima Sport, se vede cum Șumudică îl salută de la distanță pe Nuno Campos, imediat după încheierea partidei.

Antrenorul portughez pare să-i reproșeze ceva omologului său, moment în care Șumudică reacționează.

Tehnicianul CFR-ului a părut să întrebe mirat „Por que?” (trad. - „De ce?”), în timp ce portughezul se îndepărta.

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 27, prin Andrei Cordea, care a înscris cu un șut din afara careului.

Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 61, când Cristian Ignat a dus scorul la 2-0.

Dinamo a reușit însă să revină în finalul partidei. Cătălin Cîrjan a redus diferența în minutul 78, iar Dean Zandbergen a egalat trei minute mai târziu, după o centrare a lui Ianis Tarbă.

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport