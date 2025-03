„Dublă” McLaren! Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Chinei. Podium completat de Lando Norris și George Russell + Abandon al lui Fernando Alonso

Australianul Oscar Piastri (23 de ani) a câștigat, duminică dimineață, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei.

Podiumul a fost completat de colegul său de la McLaren, Lando Norris, și George Russell de la Mercedes.

O nouă cursă perfectă pentru McLaren, care își întărește statutul de favorită la câștigarea titlului la constructori, cucerit și în stagiunea precedentă, dar și în întrecerea piloților, unde Piastri și Norris se descurcă excelent.

Oscar Piatri a câștigat Marele Premiu al Chinei

După ce Lando Norris a câștigat prima etapă a sezonului, în Australia, a venit rândul colegului său, Oscar Piastri, să ridice cununa de lauri, în China.

Australianul s-a revanșat după locul 9 de pe teren propriu și a făcut o cursă perfectă. Strategia echipei McLaren a funcționat perfect, iar Piastri și Norris au condus ostilitățile fără mari probleme, de la un capăt la celălalt.

3 victorii a bifat Oscar Piastri în Formula 1

George Russell a reușit să repete locul 3 din Australia și a adus puncte importante pentru Mercedes. Colegul său, Kimi Antonelli, a terminat pe locul 8.

Fernando Alonso, a doua cursă, al doilea abandon!

Fernando Alonso a abandonat cursa în turul al 6-lea, din cauza problemelor pe care le-a avut cu monopostul: „Nu am frâne. Nu am frâne, nu am frâne, nu am frâne!”, a exclamat către echipa sa.

A fost al doilea abandon în primele două curse ale anului pentru pilotul spaniol după cel din Marele Premiu al Australiei.

Cauza nu a fost confirmată încă, dar se pare că a existat o problemă la conducta de răcire a frânei din spate, care era înfundată.

„Frânele din spate au cedat, așa că am ratat o ocazie bună, pentru că nu știi ce s-ar fi putut întâmpla. Deja în primul tur mi s-a spus să răcesc frânele, ceea ce, de obicei, este o veste proastă. Cursa nici măcar nu a început.

Poate că este ceva înfundat, este greu de explicat de ce a apărut o problemă atât de repede. Pedala de frână s-a dus până la fund și am tras o sperietură mare. Din fericire s-a întâmplat în virajul 1, dacă s-ar fi întâmplat în virajul 14 la frânare aș fi luat trei sau patru mașini în fața mea și ar fi fost un accident urât. Chiar dacă am fost ghinionist, sunt fericit că am ieșit nevătămat din asta”, a explicat spaniolul.

Clasamentul final al cursei:

Clasament piloți TOP 10:

1. Lando Norris (McLaren) - 44 de puncte

2. Max Verstappen (Red Bull) - 36

3. George Russell (Mercedes) - 35

4. Oscar Piastri (McLaren) - 34

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 18

6. Charles Leclerc (Ferrari) - 18

7. Lewis Hamilton (Ferrari) - 17

8. Alexander Albon (Williams) - 12

9. Lance Stroll (Aston Martin) - 8

10. Esteban Ocon (Haas) - 6

Clasament constructori:

1. McLaren - 78 puncte

2. Mercedes - 53

3. Red Bull - 36

4. Ferrari - 27

5. Williams - 12

6. Aston Martin - 8

7. Haas - 7

8. Kick Sauber - 6

9. Red Bull Honda - 3

10. Alpine - 0

Următoarea cursă este programată în Japonia, pentru a 75-a oară, duminică, 6 aprilie.