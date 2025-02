Cristian Săpunaru (40 de ani) a vorbit despre partida pe care Rapid o va juca, sâmbătă, la Galați, cu Oțelul, de la ora 19:00, în runda #26 din Liga 1.

Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Deși era așteptat să fie prezent, Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului, a fost absent „din motive medicale”, potrivit ofițerului de presă al clubului.

Ulterior, giuleştenii au anunțat pe reţelele de socializare că tehnicianul suferă de „o viroză puternică”.

Cristian Săpunaru, despre declaraţiile lui Chipciu: „A zis să terminăm cu circul, dar el a făcut circ”

Cristian Săpunaru, veteranul cu 210 meciuri în tricoul Rapidului, a vorbit despre declarațiile făcute de Alexandru Chipciu, la finalul meciului cu Universitatea Craiova, încheiat 1-0 pentru craioveni.

„Mă știu cu Alex de foarte mult timp, mi-e drag, dar cred că s-a ajuns prea departe. Noi vorbim de un antrenor experimentat, vorbim de un om cum este Sorin Cârțu, despre niște oameni din politică. Nu avem noi treabă să vorbim de politică.

A zis să terminăm cu circul, dar el a făcut un circ. Dacă vrei să terminăm cu circul, termină tu primul și terminăm toți. Și mie mi-e simplu să stau seara să citesc trei-patru cuvinte și să vi le zic azi la conferința de presă.

De ce nu a venit după meciul nostru, de ce nu au vorbit de mingi atunci? Trebuia să-i fac scară lui Onea să sară peste pancartele alea să ia mingea. Unde e circul? A dat multe fotbalului, dar ajunge, începem să-i certăm pe toți.

A fost și creator de modă, mai avea să fie critic culinar și le avea pe toate. Au pierdut un meci în care chiar au jucat bine, dar nu poți să ieși să faci varză pe toată lumea”, a declarat Săpunaru.

Ne-a lipsit probabil un antrenor meschin sau care nu are educație, probabil asta ne-a lipsit. Pentru că în România așa funcționează lucrurile. Meciul trecut (n.r. - cu Rapid), antrenorul anului (n.r.- ironie la adresa lui Marius Șumudică) îl înjură pe Sabău ... De ce nu semnalați astea la TV? Promovăm tragicomedia, gecile, gecile Burberry Alexandru Chipciu, la Prima Sport

Cristian Săpunaru, despre partida cu Oţelul Galaţi: „Și-au revenit după șocul despărțirii de Dorinel”

Fundașul, care a bifat doar opt apariții în acest sezon, a vorbit despre confruntarea cu Oțelul Galați.

„Ne așteaptă un meci foarte greu, cred că și-au revenit după șocul despărțirii de Dorinel, au un antrenor bun. Va fi un meci de luptă, mergem acolo să luăm cele trei puncte”, a mai zis Săpunaru.

Oțelul Galați a suferit o înfrângere împotriva lui Dinamo, scor 1-0, și se află pe locul 11, cu 28 de puncte acumulate, în cele 25 de meciuri jucate

Formaţia antrenată de Marius Şumudică vine după o victorie, scor 2-1, împotriva celor de la Unirea Slobozia și are 38 de puncte acumulate.

Prima șansă (n.r. - la play-off) o avem noi, ținând cont de meciuri, adversari și numărul de puncte. Acum nu poți să spui că te vei califica sigur în play-off. Și Petrolul e o echipă bună, Sepsi, Hermannstadt-ul și-a revenit. Noi sperăm să ne facem treaba. Cu cât obținem mai multe puncte, cu atât o să fim mai repede în play-off Cristian Săpunaru

Oțelul - Rapid, ultimele trei meciuri jucate:

28 septembrie 2024: Rapid - Oţelul 0-0

3 februarie 2024: Rapid - Oţelul 2-1

17 septembrie 2023: Oţelul - Rapid 0-0

Cristian Săpunaru îl consideră pe Koljic „unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1”

Atacantul bosniac Elvir Koljic, 29 de ani, de la Universitatea Craiova, a semnat cu Rapid București pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon

„ Pentru mine, este unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1 , de vreo doi ani de zile mi-l doresc în echipă, se pare că a ajuns și sper să ne ajute.

Doar am fost întrebat dacă ar fi bun, am zis că da. Nu știu dacă s-au bătut (n.r. - FCSB și Rapid), eu am înțeles că a fost furat”, a mai zis fundașul.

Koljic are 168 de meciuri, 46 de goluri marcate, 17 pase decisive în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, reușind să își treacă în palmares Cupa și SuperCupa în tricoul alb-albastru al Științei.

Fundașul a explicat de ce nu s-a aflat și Marius Șumudică la conferința de presă.

(n.r. - Marius Șumudică) E mult schimbat față de cum era înainte, nu o să-l puteți să-l schimbați de tot. Cui nu îi place, să apese pe telecomandă. A pățit ce are jumătate de echipă. A luat vreo viroză. Va merge (n.r. - la meci), dar să meargă cu mașina lui, să nu ne dea și nouă Cristian Săpunaru

Rapid, conferință de presă